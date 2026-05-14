Roding: Vesenjak bleibt und wird spielender Co-Trainer Trotz des Abstiegs verlängert der Routinier am Esper und übernimmt zudem den Co-Trainer-Posten von Tilo Porsch, der eine Pause einlegt von Florian Würthele · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Martin Vesenjak (links) bleibt dem TB 03 Roding erhalten – sehr zur Freude des sportlichen Leiters Christian Fleischmann. – Foto: Verein

Landesliga-Absteiger TB 03 Roding kann eine wichtige Personalentscheidung hinsichtlich der kommenden Saison in der Bezirksliga vermelden: Martin Vesenjak bleibt den Turnern erhalten und wird künftig als spielender Co-Trainer an der Seite von Cheftrainer Andreas Klebl fungieren. Der 35-jährige Innenverteidiger übernimmt damit offiziell die Rolle des bisherigen Co-Trainers Tilo Porsch, der nach langjähriger Tätigkeit ab Sommer eine Pause einlegen wird.

Vesenjak, der im Winter nach Roding wechselte, hinterließ trotz einer schwierigen Anfangsphase sofort Eindruck. Der Defensivspieler wurde gleich zu Beginn durch eine Sehnenverletzung im Oberschenkel zurückgeworfen und musste lange auf sein Debüt warten. Erst vergangenen Freitag lief der ehemalige Führungsspieler des ASV Cham und des 1. FC Bad Kötzting erstmals für die Turner auf – wenn auch nur für einige Minuten beim Gastspiel in Bad Kötzting.



Dennoch konnte der routinierte Innenverteidiger intern längst überzeugen. Vor allem seine Führungsqualitäten und seine Persönlichkeit werden im Verein hoch geschätzt. Besonders die jüngeren Spieler profitieren von seiner Erfahrung und seiner ruhigen Art. Auch außerhalb des Platzes bringt Vesenjak wertvolle Eigenschaften mit: Durch seinen Beruf als Gymnasiallehrer gilt er als starker Kommunikator und wichtiger Ansprechpartner im Bereich Menschenführung.





Entsprechend erfreut zeigt sich die sportliche Führung des TB 03 Roding über diese Verlängerung. Die sportlichen Leiter Rolf Hermes und Christian Fleischmann erklären: „Wir freuen uns sehr, dass sich Martin entschieden hat, bei uns zu verlängern. Einige Vereine hatten ebenso Interesse an ihm. Es hat sofort gepasst, als er im Winter zu uns gekommen ist und ihm gefällt es auch richtig gut bei uns beim TB.“ Weiter führen die Funktionäre aus: „Mit Martin bekommen wir im Trainerteam richtig Qualität dazu, wovon die Mannschaft und auch der ganze Verein sehr profitieren wird. Außerdem ist er menschlich absolut überragend. Wir sind sehr froh, dass er auch weiterhin bei uns bleibt.“ Mit der Verlängerung von Vesenjak setze man auf Kontinuität, Erfahrung und Führungsqualität – wichtige Bausteine für den angestrebten Neustart in der kommenden Saison.



Auch Martin Vesenjak selbst blickt optimistisch auf die kommende Aufgabe: „Die letzten Wochen waren aufgrund meiner Verletzung natürlich nicht einfach. Umso mehr hat es mich gefreut, dass mir die Verantwortlichen in dieser Situation das Vertrauen als spielender Co-Trainer geschenkt und mir jederzeit den Rücken gestärkt haben. Vor allem Christian Fleischmann hat sich sehr um mich bemüht, was ich sehr zu schätzen weiß. Diese Art von Anerkennung hat letztlich den Ausschlag gegeben, ein weiteres Jahr als spielender Co zuzusagen. Nach dem Abstieg wollen wir jetzt nicht lange Trübsal blasen, sondern schnell wieder in den Angriffsmodus schalten. Dazu will ich meinen Beitrag bald wieder auf und wie gewohnt neben dem Platz leisten. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit der Mannschaft und dem gesamten Umfeld.“