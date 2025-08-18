Roding verstärkt sich mit Abwehrstratege Alban Salla

Der 28-jährige Salla spielte acht Jahre lang für den FC Kosova Regensburg und feierte mit ihm zwei Aufstiege, ehe er sich diesen Sommer dem niederbayerischen Bezirksligisten FSV VfB Straubing anschloss. Obwohl er in allen sechs bisherigen Saisonspielen auf dem Platz stand, verlief die Entwicklung in Straubing leider nicht so wie erwartet. Deshalb kam der Wechsel nach Roding mit dem Einverständnis der Straubinger nun doch noch zustande. Nach den ersten Spielen der neuen Saison in der Landesliga Mitte hatten die Rodinger nochmals Bedarf gesehen, sich in der Abwehr mit Erfahrung und Qualität zu verstärken.



Christian Fleischmann aus der sportlichen Leitung freut sich sehr, dass die Verpflichtung Sallas zustande kam: „Mit Alban standen wir schon lange in Kontakt und freuen uns sehr, dass der Transfer am Ende der Periode doch noch geklappt hat. Gemeinsam mit unseren Cheftrainer Andreas Klebl sind wir überzeugt, mit ihm das fehlende Puzzlestück für die Mission Klassenerhalt gefunden zu haben. Alban wird uns mit seinen Leader-Qualitäten, seiner Erfahrung und seiner brutalen fußballerischen Qualität sofort weiterhelfen“, ist der Funktionär überzeugt und ergänzt: „Bedanken möchte ich mich bei Straubings sportlichem Leiter Thomas Gabler, mit dem ich früher in Roding viele Jahre zusammengespielt habe. Der Wechsel lief sehr vertrauensvoll und freundschaftlich ab, was in so einer Konstellation nicht unbedingt selbstverständlich ist.“



Zu seinem Wechsel nach Roding sagt der Albaner Alban Salla, der inzwischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft hat: „Nach acht Jahren bei FC Kosova Regensburg, mit dem ich drei Aufstiege feiern durfte, schloss ich mich diesen Sommer dem FSV VFB Straubing an. Leider verlief auf beiden Seiten nicht alles so wie wir uns das alle vorgestellt hatten. Deshalb habe ich nach nochmaligen Gesprächen mit Christian Fleischmann und Andreas Klebl den Entschluss gefasst, wieder in die Landesliga Mitte zum TB 03 Roding zu wechseln. Bedanken möchte ich mich beim FSV VFB Straubing und besonders beim sportlichen Leiter Thomas Gabler für das Verständnis für meinen Schritt. Ich kenne Roding aus früheren Duellen, die Atmosphäre bei den Heimspielen hat es mir sehr angetan. Dies und der Reiz, in der Landesliga zu spielen, waren ausschlaggebend für den Wechsel. Überdies treffe ich wieder auf meine alten Kameraden Raul Almeida Da Silva und Almir Mujicinovic. Vom neuen neuen Trainer Andreas Klebl bin ich nach den Gesprächen absolut überzeugt, sportlich genau das Richtige zu tun. Ich will mich schnell in meiner neuen Mannschaft integrieren und meinen Teil dazu beitragen, dass wir die Liga halten. Es ist wichtig, dass wir daran glauben und hart daran arbeiten. Dann werden wir es auch gemeinsam schaffen.“