Roding verspielt Führung Der Aufsteiger verliert gegen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf mit 1:2

Der TB 03 musste auf die beiden Angreifer Stefan Voith und Sandro Brey verletzungsbedingt verzichten. Der SV legte gleich richtig los, doch der Schuss von Bernkopf (6.) war kein Problem für Epifani. Nach einem Eckball landete der Ball bei Kapitän Simon Schreiner. Sein Weitschuss strich nur knapp über den Querbalken.



Nach einem SV-Eckball kam Abwehrchef Florian Tausendpfund zum Kopfball, fand aber in Marco Epifani seinen Meister. In der 24. Minute packte Benny Epifani einen Schuss aus 18 Meter aus. Hesl wehrte ab, und auch den Nachschuss von Jonas Huber konnte er klären. Dann leistete sich die SV-Abwehr einen Schnitzer. Sebastian Bauer reagierte schnell, umspielte Keeper Hesl und vollendete zum 1:0. Kurz darauf zwang Sebastian Bauer mit einem Freistoß aus zentraler Position den Gästekeeper zu einer Glanztat. Mit einer Doppelchance in der 34. Minute hätte der TB Roding auf 2:0 stellen können. Zuerst pariert Hesl gegen Jonas Huber, dann zielte Tobias Bräu knapp drüber.



Die vergebenen Chancen sollte sich rächen. Bei einer flachen Hereingabe wähnte Simon Schreiner wohl hinter sich keinen Spieler mehr und ließ den Ball durch. Doch Klahn war zur Stelle und netzte aus Kurzdistanz zum 1:1 ein. Vier Minuten später war es wieder Klahn, der sich über rechts durchsetzte. TB-Keeper Epifani spekulierte am Fünfer auf eine Flanke, doch der SV-Angreifer setzte seinen Schuss kaltschnäuzig halbhoch an Epifani vorbei zur 2:1 Führung ins Netz.



In der Halbzeit musste auch Max Hermes verletzt in der Kabine bleiben. Gleich nach Wiederbeginn legte Christian Ederer für Sebastian Bauer ab, der direkt abzog. Hesl klärte zur Ecke. Der SV drückte den TB03 in die eigene Hälfte. Nach einem Einwurf (54.) setzte Benny Epifani die Kugel an den Pfosten. Nun war der TB wieder am Drücker. Einen 25-Meter-Freistoß von Sebastian Bauer wehrte Hesl zur Seite ab.



Die Vorentscheidung für den SV Schwandorf-Ettmannsdorf hatte Böhm auf dem Fuß. Nach einem Ballverlust im Rodinger Mittelfeld steuerte er alleine auf Epifani zu,setzte den Ball aber knapp am Pfosten vorbei. In der 72. Minute forderten die TBler nach einem harten Einsatz an der Grundlinie einen Elfmeter, Doch der Schiri zeigte Weiterspielen an.



Der Gast kam immer wieder mit weiten Bällen auf die langen Angreifer Böhm, Wiesner und Knauel gefährlich vor das TB-Tor. Doch die Rodinger Defensive wehrte sich erfolgreich. In der Nachspielzeit dribbelte sich Tobias Bräu an der Grundlinie durch, kam aber nicht an Hesl vorbei.