Roding verpflichtet Sturmtalent vom ASV Cham Finn Mißlinger verbrachte seine gesamte Ausbildung im Chamer NZL und wagt als Noch-A-Jugendlicher den Schritt in den Herrenbereich von Florian Würthele · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Sportlicher Leiter Christian Fleischmann (rechts) präsentiert mit Finn Mißlinger den nächsten Neuzugang. – Foto: Luisa Schwarzfischer

Der TB 03 Roding taumelt dem Abstieg aus der Landesliga Mitte entgegen. Nach der denkbar unglücklichen 2:3-Heimniederlage gegen Ettmannsdorf müssen die letzten zwei Saisonspiele zwingend gewonnen werden, will man sich doch noch in die Relegation retten. Nichtsdestotrotz basteln die Verantwortlichen am Esper weiter fleißig am Kader für die kommende Saison und präsentieren nun den nächsten Neuzugang. Mit Finn Mißlinger sichern sich die Turner die Dienste eines vielversprechenden Offensivspielers. Der erst 17-Jährige wechselt im Sommer aus dem Nachwuchsleistungszentrum des ASV Cham nach Roding.

„Finn kenne ich bereits aus meiner Zeit als Jugendtrainer beim ASV Cham, als er noch in der U11 aktiv war und später sämtliche höhere Jugendklassen im NLZ durchlief. Auch Rolf Hermes und unserem Cheftrainer Andreas Klebl ist er natürlich bestens bekannt. Mit seiner hochwertigen Ausbildung im Leistungsbereich passt er genau in unser Anforderungsprofil“, sagt Rodings sportlicher Leiter Christian Fleischmann über die junge Neuverpflichtung. Weiter führt Fleischmann aus: „Finn ist ein junger, talentierter Stürmer, der genau weiß wo das Tor steht. Leider wurde er in der jüngsten Vergangenheit in der Chamer U19 immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen, arbeitet sich aktuell aber Schritt für Schritt zurück zu alter Stärke. Dabei werden wir ihn bestmöglich unterstützen. Eine besondere Note bekommt der Wechsel durch die Familiengeschichte. Was viele nicht wissen: Die Familie Mißlinger stammt ursprünglich aus Roding und bereits sein Großvater Rudi trug einst selbst das Trikot des TB 03.“



Der aus Michelsdorf bei Cham stammende Youngster, der im Juli 18 Jahre alt wird, verbrachte seine gesamte fußballerische Ausbildung seit der G-Jugend beim ASV Cham. Dort durchlief er alle Altersklassen im Nachwuchsleistungszentrum und steht derzeit im Kader der U19 in der Bayernliga. Mit dem Wechsel nach Roding erfolgt nun – obwohl er eigentlich noch ein Jahr in der A-Jugend spielen dürfte – der vorzeitige Schritt in den Herrenbereich. Mißlinger wird künftig mit der Rückennummer 13 auflaufen.





Für Rodings Cheftrainer Andreas Klebl wird es nun darauf ankommen, das junge Talent behutsam aufzubauen und gleichzeitig gezielt an die Anforderungen im Herrenfußball heranzuführen. Fußballerische Gene bringt Mißlinger dabei reichlich mit: Sein Vater Uwe war selbst als Landesliga-Stürmer aktiv, später Trainer und zudem Leiter des Nachwuchsleistungszentrums beim ASV Cham.



„Ich freue mich sehr, bei einem Traditionsverein wie dem TB 03 Roding die Chance zu bekommen, im Herrenbereich Fuß zu fassen. Dass mich die Verantwortlichen trotz meiner langen Verletzungspause auf dem Schirm hatten, bedeutet mir viel. Von Anfang an hatte ich ein gutes Gefühl und bin für diese Wertschätzung sehr dankbar. Gleichzeitig möchte ich mich bei allen bedanken, die mich über die Jahre bei meinem Heimatverein ASV Cham begleitet haben“, so Finn Mißlinger zu seinem Wechsel. Die Kaderplanungen beim TB 03 Roding sind damit weitgehend abgeschlossen. Insbesondere in der Offensive könnte sich jedoch noch etwas tun, lassen die Verantwortlichen durchblicken.