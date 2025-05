Roding verpflichtet Kosova-Techniker Almeida Da Silva

Almeida Da Silva ist im Mittelfeld-Zentrum, aber auch auf den Flügeln, vielseitig einsetzbar und gilt als wichtiger strategischer Transfer im neuen Landesliga-Kader des TB 03 Roding. „Die Verpflichtung Rauls freut uns total, weil wir damit einen gewaltigen Schub hinsichtlich Qualität und Erfahrung im neuen Team bekommen“, heben die sportlichen Leiter Christian Fleischmann und Jürgen Weigl heraus. Weiter kommentieren sie den Transfer: „Zudem ist er äußerst variabel, was ihn noch wertvoller macht. Bei den Gesprächen mit Raul waren wir sehr schnell auf einer Wellenlänge, weil er auch menschlich ein super Typ ist. Deshalb hat es auch nur ein paar Tage gedauert, ehe wir uns einig waren. Auch von unserem neuen sportlichen Konzept und von unserem Cheftrainer Andreas Klebl ist er überzeugt. Viele Vereine haben um Raul gebuhlt und daher freuen wir uns sehr, dass wir das Rennen gemacht haben.“



Raul Almeida Da Silva wurde in Penápolis im brasilianischen Staat Sáo Paulo geboren. Dort erlernte er auch das Fußballspielen galt und im Laufe seiner Ausbildung als aussichtsreiches Talent für eine Profikarriere. Nach mehreren Stationen in Brasilien wagte er 2019 schließlich den Schritt nach Europa und war zwei Jahre in Polen im semiprofessionellen Bereich unterwegs. Bedingt durch die Corona-Pandemie, entschied er sich nach Regensburg zu ziehen, um zunächst für den damaligen Bezirksligisten TSV Neutraubling aufzulaufen, ehe er vom FC Kosova Regensburg verpflichtet wurde und dort aktuell die zweite Spielzeit bestreitet. Privat hat der sympathische Brasilianer mittlerweile auch sein Glück in Regensburg gefunden und erwartet mit seiner Frau Christina in Kürze das zweite Kind. Beim TB Roding wird Almeida Da Silva zukünftig mit der Rückennummer 30 auflaufen.



„Ich freue mich, in der neuen Saison das Trikot des TB 03 Roding tragen zu dürfen und bedanke mich bei der sportlichen Leitung für die sehr guten Gespräche. Richtig überzeugt bin ich auch von Cheftrainer Andreas Klebl sowie dem sportlichen Konzept für die neue Saison. Ebenso freue ich mich, mit meinem Mannschaftskameraden Almir Mujcinovic weiterhin gemeinsam in einer Mannschaft zu spielen. Die neue Spielzeit wird spannend und ich hoffe, mit meinen Fähigkeiten der Mannschaft und dem Verein helfen zu können“, sagt Almeida Da Silva zu seinem Wechsel. Bei der Kaderplanung ist man im Lager des Landesligisten mittlerweile in der Endphase angelangt, es sind nur noch sehr wenige Positionen zu besetzen.