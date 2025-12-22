Roding verliert Justin Lysyuk an Tännesberg

„Wir standen mit Justin ständig in Kontakt und freuen uns daher, dass er nun wieder unser Trikot überzieht. Ein Spieler mit seinen persönlichen und sportlichen Qualitäten ist eine Bereicherung für jeden Verein“, tut Thomas Hauer kund. Der Tännesberger Abteilungsleiter fügt noch an: „Wir danken hier auch dem TB Roding dafür, dass sie Justin keine Steine in den Weg legen und danken für die unkomplizierte Abwicklung des Wechsels.“



Der in Oberviechtach wohnende Justin Lysyuk kickte im NLZ für den ASV Cham, bevor er im Herrenbereich über den FC OVI-Teunz beim TSV Tännesberg anheuerte. Dort entwickelte sich der Linksverteidiger zu einem Leistungsträger. Im Sommer wagte er den Sprung in die Landesliga Mitte zum TB 03 Roding. Verletzungsbedingt kam er nur in zwölf Punktspielen zum Einsatz, gehörte aber zur Stammelf und stand elf Mal in der Startelf.



„Zunächst einmal möchte ich mich beim TB 03 Roding und Christian Fleischmann bedanken, dass sie meinem Wechselwunsch nachgekommen sind und mir keine Steine in den Weg gelegt haben. Aus privaten Gründen ist es für mich ab sofort nicht mehr möglich, den Aufwand für die Landesliga zu bewerkstelligen. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, wieder nach Tännesberg zurückzugehen, wo ich wir uns auch sofort einig waren. Ich freue mich sehr über die Rückkehr, waren doch die bisherigen zweieinhalb Jahre dort extrem schön und auch wertvoll für mich. Man kann sich hier als Spieler nur wohlfühlen“, erklärt Lysyuk, der verspricht: „Ich werde alles dafür tun, um mitzuhelfen, die gesteckten Saisonziele in Form des Klassenerhalts und des Kreispokal-Sieges zu erreichen, und freue mich auf die nächsten Jahre hier.“



Der TB 03 Roding lässt das Abwehrtalent natürlich nur ungern ziehen, kann aber dessen Wechselgründe nachvollziehen: „Die berufliche Situation bei Justin mit der Weiterbildung hat es so gut wie unmöglich gemacht, Landesliga zu spielen. Deshalb haben wir schweren Herzens dem Transfer zugestimmt. Mit Justin verlieren wir einen sehr guten und vor allem charakterlich überragenden Spieler. Wir werden die Lücke im Kollektiv schließen und in der Restrückrunde nochmal alles geben. Justin wünschen wir von Herzen alles Gute“, gibt Christian Fleischmann, sportlicher Leiter beim Landesligisten, zu Protokoll.