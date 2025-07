Roding verliert Generalprobe – Fortuna Regensburg bricht ein

Auch am Sonntag testeten die überregionalen Mannschaften der Oberpfalz nochmal fleißig. Etliche Generalproben standen an. Am Ende einer äußerst kräftezehrenden Woche mit drei Spielen in drei Tagen war der SV Fortuna am Ende seiner Kräfte. Dem Regensburger Bayernligist, mit einigen Kräften aus der zweiten Mannschaft angetreten, schwammen in der zweiten Halbzeit die Felle davon, das Testspiel gegen die U19-Bubis des SSV Jahn ging mit 1:6 in die Binsen. Auch dem TB 03 Roding missglückte die Generalprobe vor dem Landesliga-Auftakt; die Klebl-Elf verlor 1:3 in Feucht.



Klare Siege landeten dagegen die Bezirksligisten SG Chambtal (4:1 gegen Stachesried) und BSC Regensburg (5:1 gegen Inter Bergsteig Amberg). Ein 4:4-Spektakel lieferten der 1.FC Rieden und der FC Pielenhofen-Adlersberg ab. Der TV Parsberg verteidigte einmal mehr den Titel beim Gemeindepokal. Die Partien im Überblick.