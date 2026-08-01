Roding & Parsberg legen Traumstart hin – Hashani hält Kosova-Sieg fest

Dritter Sieg im dritten Spiel: Der TV Parsberg startet optimal in die Saison! – Foto: Daniel Schmid

Traumstart perfekt: Der TB 03 Roding (3:1 beim SC Regensburg) und der TV Parsberg (4:1 in Furth im Wald) haben in der Bezirksliga Süd auch das dritte Saisonspiel gewonnen. Jenes Kunststück verpasste der SpVgg Ramspau, die in Viehhausen eine 0:3-Auswärtsniederlage quittierte. Der FCV dagegen feiert den ersten Saisonsieg. Erfolgreich war außerdem der FC Kosova Regensburg, der den gastgebenden SV Breitenbrunn mit 2:1 niederrang.



Thomas Karl (Sportlicher Leiter SC Regensburg): „Wir verkauften uns beim 1:3-Endstand extrem teuer und hätte mit etwas Glück einen Punkt mitgenommen. Am Ende feierte der Gast jedoch den Auswärtssieg, da er zwei seiner Treffer durch Standardsituationen erzielte.“



Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Kompliment an den SC Regensburg. Sie haben es uns vor allem in der ersten Halbzeit sehr schwer gemacht. In der zweiten Hälfte hatten wir dann mehr Torchancen, jedoch unnötig das zwischenzeitliche 1:1 bekommen. Hut ab vor dem Selbstvertrauen der Mannschaft, die wusste, dass sie das Spiel noch gewinnen kann. Letztendlich ein verdienter Sieg.“







Michael Ferstl (Trainer SV Breitenbrunn): „Wenn man so eine erste Halbzeit wie wir heute spielen, braucht man sich nicht wundern, das man am Ende mit leeren Händen dasteht. Da fehlte einfach alles, Laufbereitschaft, Zweikampfverhalten! In der zweiten Halbzeit hatten wir dann wieder Chancen für drei Spiele. Und hätten das Spiel sogar noch drehen müssen!“



Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Die erste Halbzeit war ausgezeichnet von unserer Seite aus. Wir sind früh in Führung gegangen und haben kurz vor der Pause nachgelegt. Wir hätten deutlich höher führen und zur Halbzeit eigentlich schon alles klarmachen müssen. Im zweiten Durchgang kam Breitenbrunn – wie erwartet – sehr stark zurück. Der Elfmeter an Breitenbrunn ging völlig in Ordnung. Zu erwähnen ist ein ausgezeichneter Keeper Ardit Hashani, der uns im Spiel gehalten hat.“













Alois Stoiber (Trainer FC Furth im Wald): „Glückwunsch an Parsberg zum Auswärtssieg. Für mein Empfinden ist das Ergebnis mit 1:4 aber zu hoch ausgefallen: Mit einem Mann weniger über fast 75 Minuten waren wir bis zur Schlussminute dem Ausgleich näher als Parsberg der Entscheidung. Kompliment an den Gast fürs 0:2 – in dieser Qualität ist so eine Aktion fast nicht zu verteidigen. Aktuell kommt es für uns personell knüppeldick, die Mannschaft zeigt aber trotzdem Woche für Woche größte Moral und wird auch diese Phase meistern.“







Armando Zani (Trainer FC Viehhausen): „In den ersten 25 Minuten hatten wir sehr viel Glück; Ramspau hatte gefühlt alle zwei Minuten eine Chance. Dank Julian Schmid blieb die Null stehen. Durch ein Geschenk von Ramspau gingen wir in Führung und ab diesem Zeitpunkt waren wir dann etwas besser ins Spiel. Die zweite Halbzeit haben wir verdient gewonnen, ohne zu glänzen.“



Martin Biersack (Sportlicher Leiter SpVgg Ramspau): „Wir waren in der ersten Halbzeit klar besser und müssen 2:0 oder 3:0 führen. Dann gab es leider einen verletzungsbedingten Wechsel und einen Bruch im Spiel. Wir bekamen dann ein richtiges Ei und nach der Pause gleich den Knock-Out. Es war nun genau Viehausens Spiel; wir lauerten auf Konter. Wir hätten heute noch drei Stunden spielen können und hätten kein Tor gemacht. So ist manchmal der Fußball.“