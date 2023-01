Roding streicht frühzeitig die Segel Hallenmeisterschaft Cham/Schwandorf – Vorrunde: In Roding macht Waldmünchen das Rennen, in Maxhütte wird der Gastgeber Dritter

In der Rodinger Dreifachturnhalle trumpfen zwei Kreisklassisten auf. Während der Halbfinaleinzug des 1. FC Raindorf mit seinen technisch starken Spielern nicht wirklich überraschend kam, ließ der SV Bernried die Kreisliga-Topteams Furth im Wald und Willmering-Waffenbrunn hinter sich. Im Halbfinale war für das Überraschungsteam aus Bernried Endstation gegen ein zu starkes Waldmünchen (0:4). Zuvor hatte auch Roding (II) gegen Raindorf klar mit 1:4 den Kürzeren gezogen. Den dritten Platz sicherte sich Bernried dank eines späten 2:1-Erfolges über Roding. Anschließend schossen Sebastian Feiner und Lorenz Kowalski den cleveren Kreisligisten aus Waldmünchen zum verdienten Finalsieg.



Zeitgleich ging in der Stadthalle von Maxhütte-Haidhof die Post ab. Die ausgeglichene Gruppe 1 lebte von Spannung und sah schlussendlich den TSV 1880 Schwandorf und den Ausrichter vom FC Maxhütte-Haidhof als Halbfinalisten hervorgehen. Indes hatte in der anderen Gruppe Kreisligist TSV Dieterskirchen gegenüber Wald/Süssenbach sowie dem ungeschlagenen Gruppensieger SV Leonberg das Nachsehen. Die Semifinals gingen jeweils nach Sechsmeterschießen an Wald/Süssenbach und Leonberg; im Duell gegeneinander behielt Leonberg knapp mit 1:0 die Oberhand.



Die vier Finalisten Wald/Süssenbach, Leonberg, Raindorf und Waldmünchen sind fürs Kreisfinale in Neunburg vorm Wald am kommenden Sonntag qualifiziert. Dort komplettieren die Gastgeber vom 1. FC Neunburg sowie Titelverteidiger TSV Stulln das Achterfeld, welches noch mit zwei weiteren Mannschaften aufgefüllt wird. Jene beiden Qualifikanten werden am morgigen Sonntag ab 13 Uhr in Schwarzenfeld ausfindig gemacht.