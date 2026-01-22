Roding stellt sich in der sportlichen Führung neu auf

Rolf Hermes ist beim Turnbund kein Unbekannter, da er dort bereits 2024 in gleicher Funktion tätig. Der 60-jährige Fußballkenner kennt Rodings Cheftrainer Andreas Klebl bestens aus seiner Zeit im NLZ beim ASV Cham. Das ist mitunter einer seiner Hauptgründe, wieder in Roding anzugreifen. „Als Jürgen Weigl und ich beim TB im Herbst 2024 als neue sportliche Leiter begonnen haben, war Rolf aus verständlichen Gründen leider nicht mehr an Bord. Ich habe immer wieder von verschiedenen Seiten gehört, was er in Roding Positives bewegt hat und welchen Verlust sein Ausscheiden für unsere Fußballabteilung bedeutete. Sein Ruf eilt ihm voraus, weil er in all seinen Funktionen bei seinem Heimatverein SV Schwarzhofen, im NLZ des ASV Cham und schließlich in Roding äußerst erfolgreich war. Ich habe ihn die letzten Monate näher kennenlernen dürfen und wir verstehen uns auch menschlich richtig gut. Rolf ist ein echter Macher und genau das brauchen wir für unsere Mission Klassenerhalt. Er hatte auch Anfragen von anderen Vereinen und deshalb bin ich sehr froh, dass wir ihn von unserem Projekt überzeugen konnten. Ich freue mich total auf unsere Zusammenarbeit“, gibt der Rodinger Funktionär Christian Fleischmann zu Protokoll.



Der gebürtige Schwarzhofener Hermes ist in der Fußballszene kein unbeschriebenes Blatt. Seine Karriere startete er als Fußballer bei seinem Heimatverein Schwarzhofen, wo er später auch das Amt des Abteilungsleiters bekleidete. Als Trainer fungierte er dort bei der BOL-Jugend und in der Spielzeit 2017/2018 war er auch als Interimscoach der Bezirksliga-Mannschaft in der Bezirksliga Nord tätig. Anschließend war er Teil des Trainerteams der U15-Bayernligamannschaft des ASV Cham, sowie der U17, bei der er maßgeblichen Anteil am Landesliga-Aufstieg hatte. Seine vorläufig letzte Station war schließlich die sportliche Leitung beim TB 03 Roding, wo sein Sohn Max ein wichtiger Spieler war. Zur Freude aller Beteiligten kehrt Rolf Hermes nun wieder an seine alte Wirkungsstätte zurück.



„Durch meine vorherige Tätigkeit als sportlicher Leiter in Roding ist der Kontakt nie ganz abgerissen und der Werdegang des Vereins hat mich nach wie vor interessiert. Die jüngsten Entwicklungen mit den neuen Verantwortlichen haben mich nachhaltig beeindruckt. Hier hat sich sehr viel zum Positiven entwickelt. Nach der ersten Anfrage habe ich mir mehrere Spiele der Mannschaft angeschaut und sehe absolut das Potential für den Klassenerhalt. Meine Motivation besteht darin, die Landesliga zu halten und den Kader für die neue Saison zu formen. Aus meiner Zeit beim ASV Cham kenne ich Cheftrainer Andy Klebl natürlich sehr gut. Andy schätze ich sehr und er ist der absolut richtige Trainer für diese Mission. Jetzt werden wir Gas geben, um als Team unsere Ziele zu erreichen“, gibt Rolf Hermes Einblicke zu seinen Gedanken über seine Rückkehr nach Roding.



Der Mannschaft wurde die Nachricht über die neue sportliche Leitung am gestrigen Mittwoch beim Training mitgeteilt. Der Landesliga-Kader befindet sich seit Montag in der Vorbereitung auf die Restrückrunde. Die Mission Landesliga-Erhalt hat in Roding somit begonnen.