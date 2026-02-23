Roding sendet Signal: Schlüsselspieler Fuchs bleibt Der aktuell verletzte „Sechser“ hat seinen Vertrag unabhängig der künftigen Ligazugehörigkeit verlängert von Florian Würthele · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Beim TB 03 Roding ist die Freude groß über den Verbleib von Alexander Fuchs (Mitte). – Foto: Florian Würthele

Im Kader des TB 03 Roding blieb letzten Sommer kein Stein auf dem anderen. Neu-Coach Andreas Klebl musste die herausfordernde Aufgabe bewältigen, einen gigantischen Umbruch zu managen. Mittlerweile hat sich die neu zusammengestellte Mannschaft gefunden und eingespielt. Und auch wenn die bisherige Punkteausbeute noch zu wünschen übrig lässt: Angesichts von nur einem Zähler Rückstand auf die Relegationszone und deren sechs aufs rettende Ufer, ist für den Tabellen-17. der Landesliga Mitte noch alles drin in der vor der Tür stehenden Restrückrunde.

Eine der positiven Erscheinungen der bisherigen Spielzeit ist Alexander Fuchs. Der 24-jährige kam im Sommer aus der Kreisliga vom SV Haibach. Höherklassige Erfahrung im Herrenbereich hatte er noch nicht gesammelt. Umso beachtlicher ist die Tatsache, dass sich Fuchs innerhalb kürzester Zeit zu einem Führungsspieler in der Rodinger Mannschaft entwickelt hat. Was das allein schon belegt: Bis zu seiner Verletzung stand der „Sechser“ in allen 16 Saisonspielen von Beginn an auf dem Platz und verpasste dabei einzige Spielminute.



Mitte Oktober im Spiel gegen Bad Kötzting – hier feierte man den zweiten Saisonsieg – zog sich Fuchs einen Innenbandriss im Knie zu und ist seitdem außer Gefecht gesetzt. Sein Fehlen schmerzt der Mannschaft. Gegenwärtig arbeitet der Zentrumspieler aus Haibach intensiv am Comeback. Vor wenigen Tagen verlängerte er seinen Vertrag beim TB – unabhängig der künftigen Ligazugehörigkeit – um ein Jahr.





Für die Rodinger Verantwortlichen, die auch schon mehrere Neuverpflichtungen für nächste Saison getätigt haben, ist das ein ganz wichtiges Puzzleteil in der Kaderplanung. „Wir sind sehr froh, dass Alex bei uns verlängert hat, da er sportlich wie auch für den Zusammenhalt in der Truppe ein absoluter Schlüsselspieler ist. Es ist beeindruckend, welche Führungsqualitäten er mitbringt und wie er den Rhythmus unseres Spiels steuern kann“, loben die sportlichen Leiter Christian Fleischmann und Rolf Hermes.



Rodings Winter-Vorbereitung war gezeichnet von größeren Personalsorgen. Das führte so weit, dass man das für den gestrigen Sonntag geplante Testspiel bei der SpVgg Osterhofen absagen musste. Immerhin konnten zuvor vier Matches durchgezogen werden. Die „Mission Klassenerhalt“ startet für Fisch, Vogl & Co. am kommenden Samstag. Dann ist der 1. FC Passau zu Gast am Esper.