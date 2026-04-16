Roding schnappt sich Toptalent Julian Hartl

Landesligist TB 03 Roding verstärkt sich zur kommenden Saison mit Julian Hartl (19). Die Turner sichern sich damit die Dienste eines vielumworbenen und hochtalentierten offensiven Mittelfeldspielers. Hartl wird im Sommer von der SpVgg Willmering-Waffenbrunn an den Rodinger Esper wechseln. Die Neuverpflichtung verkündet der TB am Donnerstagmorgen via Pressemitteilung.
„An Julian waren wir schon länger interessiert. Auch zahlreiche andere Vereine haben sich um ihn bemüht. Umso glücklicher sind wir, dass ihn unser Gesamtkonzept überzeugt hat. Dass er bei uns wieder unter seinem früheren Trainer Andreas Klebl spielen wird, war bei seiner Entscheidung sicherlich kein Nachteil. Beide kennen sich bestens aus ihrer gemeinsamen Zeit im NLZ des ASV Cham. Julian ist ein absolutes Ausnahmetalent – ein klassischer Zehner, der auch auf den Außenbahnen eingesetzt werden kann. Ein Spielertyp, der uns aktuell fehlt. Zudem ist er Linksfuß, was im Fußball bekanntlich keine Selbstverständlichkeit ist. Auch menschlich passt er hervorragend zu uns. Wir sind daher sehr froh über seine Zusage“, erklärt das sportliche Leiterduo Christian Fleischmann und Rolf Hermes.
Der aus Willmering stammende Julian Hartl verbrachte mehrere Jahre seiner fußballerischen Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum des ASV Cham, wo er unter anderem von seinem künftigen Trainer Andreas Klebl gefördert wurde. Gegen Ende seiner Jugendzeit kehrte er zu seinem Heimatverein SpVgg Willmering-Waffenbrunn zurück. Dort schaffte er bereits in seinem zweiten U19-Jahr den Sprung in die erste Mannschaft und etablierte sich letzte Saison in der Bezirksliga als Stammspieler. In der laufenden Kreisliga-Runde steuerte Hartl in 18 Spielen 7 Tore und 5 Assists bei.