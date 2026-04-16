Roding schnappt sich Toptalent Julian Hartl Der offensive Mittelfeldspieler wird von der SpVgg Willmering-Waffenbrunn an den Esper wechseln von Florian Würthele · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Große Freude herrscht in Roding über den gelungenen Transfer: Die sportlichen Leiter Rolf Hermes (links) und Christian Fleischmann (rechts) präsentieren Neuzugang Julian Hartl. – Foto: Markus Lobmeier

Landesligist TB 03 Roding verstärkt sich zur kommenden Saison mit Julian Hartl (19). Die Turner sichern sich damit die Dienste eines vielumworbenen und hochtalentierten offensiven Mittelfeldspielers. Hartl wird im Sommer von der SpVgg Willmering-Waffenbrunn an den Rodinger Esper wechseln. Die Neuverpflichtung verkündet der TB am Donnerstagmorgen via Pressemitteilung.

„An Julian waren wir schon länger interessiert. Auch zahlreiche andere Vereine haben sich um ihn bemüht. Umso glücklicher sind wir, dass ihn unser Gesamtkonzept überzeugt hat. Dass er bei uns wieder unter seinem früheren Trainer Andreas Klebl spielen wird, war bei seiner Entscheidung sicherlich kein Nachteil. Beide kennen sich bestens aus ihrer gemeinsamen Zeit im NLZ des ASV Cham. Julian ist ein absolutes Ausnahmetalent – ein klassischer Zehner, der auch auf den Außenbahnen eingesetzt werden kann. Ein Spielertyp, der uns aktuell fehlt. Zudem ist er Linksfuß, was im Fußball bekanntlich keine Selbstverständlichkeit ist. Auch menschlich passt er hervorragend zu uns. Wir sind daher sehr froh über seine Zusage“, erklärt das sportliche Leiterduo Christian Fleischmann und Rolf Hermes.



Der aus Willmering stammende Julian Hartl verbrachte mehrere Jahre seiner fußballerischen Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum des ASV Cham, wo er unter anderem von seinem künftigen Trainer Andreas Klebl gefördert wurde. Gegen Ende seiner Jugendzeit kehrte er zu seinem Heimatverein SpVgg Willmering-Waffenbrunn zurück. Dort schaffte er bereits in seinem zweiten U19-Jahr den Sprung in die erste Mannschaft und etablierte sich letzte Saison in der Bezirksliga als Stammspieler. In der laufenden Kreisliga-Runde steuerte Hartl in 18 Spielen 7 Tore und 5 Assists bei.





Mit seiner fundierten Ausbildung passt Hartl ideal in das Anforderungsprofil des TB 03 Roding. In der kommenden Spielzeit wird er das Trikot mit der Rückennummer 10 tragen. Der Name Hartl hat in der Region ohnehin Klang: Sein Vater, Erich Hartl, ist als Trainer unter anderem beim NLZ des ASV Cham, beim Landesligisten 1. FC Bad Kötzting und aktuell beim Nord-Bezirksligisten DJK Arnschwang bekannt.



„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Roding. Andreas Klebl und Christian Fleischmann haben sich schon seit längerer Zeit intensiv um mich bemüht, was mich sehr gefreut hat. Gleichzeitig möchte ich mich bei der SpVgg Willmering-Waffenbrunn bedanken – insbesondere bei Trainer Jakub Süsser, von dem ich viel lernen durfte“, sagt Hartl zu seinem Sommerwechsel. Die Kaderplanung beim TB 03 Roding ist bereits weit fortgeschritten, jedoch noch nicht vollständig abgeschlossen. Insbesondere in der Offensive soll sich noch etwas tun, teilt der Verein mit.