Roding reist mit »extremer Rumpftruppe« nach Seebach Landesliga Mitte, Nachholspiel am Mittwoch: Zuletzt etwas im Aufwind, tritt die Klebl-Elf dem Tabellenzweiten mit Personalsorgen gegenüber von Florian Würthele · Heute, 07:45 Uhr · 0 Leser

Vier Punkte holten Stürmer Yusuf Babat (links) und der TB 03 Roding aus den letzten zwei Spielen. Ins Nachholmatch in Seebach geht man dennoch als klarer Außenseiter. – Foto: Paul Hofer

Zwei Achtungserfolge landete der TB 03 Roding zuletzt im Überlebenskampf der Landesliga Mitte. Einem verdienten Last-Minute-Heimsieg gegen den FC Teisbach folgte ein achtbares 1:1-Unentschieden beim FC Dingolfing. Am heutigen Mittwoch sind die Mannen von Trainer Andreas Klebl schon wieder gefordert. Als krasser Außenseiter reisen sie vor die Tore Deggendorfs zum TSV Seebach.



Der von Wolfgang Beller gecoachte Tabellenzweite ist nach der Winterpause blendend in Form (16 von 18 möglichen Punkten aus sechs Spielen) und hält im Kampf um den Relegationsrang alle Trümpfe in der Hand. Ein ganz dicker Brocken also für Roding, das diesmal nichts zu verlieren hat. Dementsprechend sagt Coach Klebl im Vorfeld auch, dass jeder gewonnene Punkt dort ein Bonuspunkt sei. Anstoß dieses Nachholspiels ist um 17.45 Uhr.

Was die Rollenverteilung noch klarer macht: Die Personalsituation bei den Oberpfälzern gestaltet sich als „mehr als angespannt“, wie es Andreas Klebl bezeichnet: „Wir fahren mit einer extremen Rumpftruppe nach Seebach.“ Konkret: Schmerzlich vermisst werden vor allem Mittelfeld-Motor Alexander Fuchs, für den die Saison vermutlich ebenso gelaufen wie für Innenverteidiger Leon Reisinger und Kilian Bücherl ist. Auch der erst vor ein paar Wochen verpflichtete Ex-Kötztinger Martin Vesenjak und Florian Lehner (muskulär) sind außer Gefecht. Ob der gegen Dingolfing schon fehlende Lukas Ernst wieder eine Kader-Option wird, war genauso offen wie der Einsatz des angeschlagenen Pascal Schäfler. Moritz Grüning ist wieder an Bord, dafür muss Ergänzungsspieler Admir Mujcinovic ersetzt werden.





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Über den heutigen Gegner TSV Seebach sagt Klebl folgendes: „Für mich rangiert Seebach zu Recht auf dieser Tabellenposition. Trotz des ein oder anderen verletzungsbedingten Ausfalls, verfügen sie über einen überragenden Landesliga-Akteur.“ Gerade die hohe Variabilität mit Ball zeichne die Niederbayern aus, hat Klebl ausgemacht. „Hier wird es für uns wieder sehr schwierig.“ Nichtsdestotrotz wirft der TB-Coach keinesfalls vorschnell die Flinte ins Korn, sagt auch: „Wir haben in Dingolfing gesehen, dass wir auch große Mannschaften ärgern können. Dies wollen wir in Seebach auch wieder versuchen. Jeder Punkt, den wir in Seebach gewinnen, ist für uns ein Bonuspunkt.“



Seebachs Trainer Wolfgang Beller blickt dem Nachholspiel so entgegen: „Nach dem Arbeitssieg gegen Tegernheim stellen wir uns gegen Roding auf ein ähnlich schwieriges Spiel ein. Unser Gegner hat zuletzt zweimal in Folge nicht verloren und es zuvor Tabellenführer Landshut ebenfalls nicht leicht gemacht. Wir müssen hochkonzentriert zu Werke gehen, um daheim den nächsten Dreier holen zu können. Das zu schaffen, ist selbstverständlich unser klares Ziel.“