Roding reist mit »extremer Rumpftruppe« nach Seebach

Zwei Achtungserfolge landete der TB 03 Roding zuletzt im Überlebenskampf der Landesliga Mitte. Einem verdienten Last-Minute-Heimsieg gegen den FC Teisbach folgte ein achtbares 1:1-Unentschieden beim FC Dingolfing. Am heutigen Mittwoch sind die Mannen von Trainer Andreas Klebl schon wieder gefordert. Als krasser Außenseiter reisen sie vor die Tore Deggendorfs zum TSV Seebach.
Der von Wolfgang Beller gecoachte Tabellenzweite ist nach der Winterpause blendend in Form (16 von 18 möglichen Punkten aus sechs Spielen) und hält im Kampf um den Relegationsrang alle Trümpfe in der Hand. Ein ganz dicker Brocken also für Roding, das diesmal nichts zu verlieren hat. Dementsprechend sagt Coach Klebl im Vorfeld auch, dass jeder gewonnene Punkt dort ein Bonuspunkt sei. Anstoß dieses Nachholspiels ist um 17.45 Uhr.
Was die Rollenverteilung noch klarer macht: Die Personalsituation bei den Oberpfälzern gestaltet sich als „mehr als angespannt“, wie es Andreas Klebl bezeichnet: „Wir fahren mit einer extremen Rumpftruppe nach Seebach.“ Konkret: Schmerzlich vermisst werden vor allem Mittelfeld-Motor Alexander Fuchs, für den die Saison vermutlich ebenso gelaufen wie für Innenverteidiger Leon Reisinger und Kilian Bücherl ist. Auch der erst vor ein paar Wochen verpflichtete Ex-Kötztinger Martin Vesenjak und Florian Lehner (muskulär) sind außer Gefecht. Ob der gegen Dingolfing schon fehlende Lukas Ernst wieder eine Kader-Option wird, war genauso offen wie der Einsatz des angeschlagenen Pascal Schäfler. Moritz Grüning ist wieder an Bord, dafür muss Ergänzungsspieler Admir Mujcinovic ersetzt werden.