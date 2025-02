Roding: Pokalspiel ersatzlos gestrichen & richtungsweisende Wochen

Lange ist es nicht mehr hin, bis der TB 03 Roding in der Landesliga Mitte in die selbst auferlegte „Mission Klassenerhalt“ startet. Am 8. März wird's mit dem Aufwärtsmatch in Bogen wieder ernst. Zuvor steht ein letztes Testspiel gegen die SpVgg SV Weiden II auf dem Plan. Und obwohl die personelle Situation momentan nicht ganz einfach ist, wirkt der neue Chefanweiser Andreas Klebl optimistisch gestimmt.

Zuletzt mussten die Jungs vom Esper das Pokalspiel bei der SpVgg Landshut wegen kurzfristiger Krankheitsfälle absagen. Nun ist amtlich, dass das Match nicht wiederholt wird. „Unsere sportliche Leitung hat sich mit den Landshuter Verantwortlichen und dem Spielgruppenleiter intensiv ausgetauscht. Letztlich wurde das Spiel für kommenden Samstag neu angesetzt. Jedoch war schon im Vorfeld klar, dass es auch an diesem Tag bei uns nicht klappt, weil wir da erneut keine Mannschaft stellen hätten können. Zwei Spieler sind im Kurzurlaub, einer privat verhindert. Somit wären wir wieder in der gleichen Situation wie vorige Woche gewesen“, erklärt TB-Coach Klebl die Hintergründe. Die Oberpfälzer machten mehrere neue Terminvorschläge, wären auch unter der Woche nach Landshut gefahren. Diese Vorschläge wurden allerdings von Landshuter Seite abgelehnt, sodass sich die Vereine letztlich auf keinen passenden Alternativtermin einigen konnten. „Das ist sehr schade, wir hätten gern gegen Landshut gespielt“, sagt Klebl. Es ist davon auszugehen, dass die Partie zugunsten des Gegners gewertet wird.



Trotz allem werden die Rodinger am kommenden Wochenende nicht untätig sein. Die Generalprobe für die Punkterunde kann stattfinden. Am Sonntag duellieren sich Schwander, Voith und Co. bereits um 11 Uhr mit der U23 der SpVgg SV Weiden, immerhin Rangzweiter der Bezirksliga Nord. Die Partie findet in Roding auf Naturrasen statt.



„Tobias Bräu und Christian Heimerl kehren für Sonntag aus dem Kurzurlaub zurück, zudem ist Christian Kufner wieder an Bord. Heißt, dass wir das Spiel zumindest mit drei Auswechselspielern bestreiten können“, berichtet Klebl, der noch auf die Urlauber Tobias Ederer und Alexander Schafberger verzichten muss. Außerdem ist Keeper Johannes Herrnberger privat verhindert und Karim Nerl noch verletzt. Den Test gegen die Weidener Talenttruppe stuft Rodings Trainer als guten letzten Gradmesser ein: „Sie spielen einen sehr intensiven, aber auch variablen Fußball. Josef Rodler macht dort eine sehr gute Arbeit.“



Sechs Tage später steht der Punktspielauftakt gegen den TSV Bogen an. Anschließend geht's gegen Ettmannsdorf, Bad Kötzting, Kareth und Deggendorf. „Zum Ligastart warten für uns sehr richtungsweisende Spiele gegen Mannschaften, die ebenfalls im Abstiegskampf stecken. Daher sind wir motiviert, unser letztes Testspiel mit maximalem Einsatz anzutreten, um so mit einem guten Gefühl in die Restrückrunde zu starten“, meint Andreas Klebl, der sich in dieser Saison noch auf acht Heimspiele freuen darf.