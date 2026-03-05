Roding meldet Sofort-Zugang: Ex-Kötzting-Kapitän Vesenjak kommt Schon beim anstehenden Kellerkracher in Etzenricht könnte der Abwehrroutinier sein Debüt für die Klebl-Mannschaft geben von Florian Würthele · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Rodings sportlicher Leiter Christian Fleischmann (rechts) präsentiert Neuzugang Martin Vesenjak. – Foto: TB 03 Roding

Landesligist TB 03 Roding wartet mit einem unerwarteten Transferhammer auf. Der erfahrene Martin Vesenjak (35) wechselt mit sofortiger Wirkung vom 1. FC Bad Kötzting an den Rodinger Esper. Durch die Sechs-Monats-Regelung ist der langjährige Landesliga-Verteidiger und ehemalige Kötztinger Teamkapitän beim kommenden Kellergipfel in Etzenricht bereits für den TB spielberechtigt, und wird die Turner bis zum Saisonende bei der „Mission Klassenerhalt“ verstärken.

„Mit der Verpflichtung von Martin erhoffen wir uns einen sofortigen positiven Effekt für die ganze Mannschaft. Er wird unser Abwehrverhalten verbessern und seine Erfahrung wird unserer jungen Truppe sehr helfen. Wir sind sehr glücklich, dass uns Martin bis zum Saisonende verstärkt und bedanken uns bei ihm für seine Zusage. Da er mehr als sechs Monate nicht mehr gespielt hat, ist er am Samstag schon frei für uns. Beim 1. FC Bad Kötzting, insbesondere bei Sportdirektor Roland Fuidl, bedanken wir uns für die schnelle und unkomplizierte Abwicklung. Sonst wäre das bis Samstag nicht möglich gewesen“, geben Rodings sportliche Leiter Rolf Hermes und Christian Fleischmann in einer entsprechenden Pressemeldung zu Protokoll.



Martin Vesenjak bringt extrem viel Landesliga-Erfahrung mit an die Regenreibn. Der in Oberviechtach geborene und in Neunburg vorm Wald wohnhafte Innenverteidiger schnürte seine Fußballschuhe zunächst für den damaligen Bezirksligisten FC Rötz und anschließend viele Jahre für den ASV Cham in der Landesliga Mitte. Schnell entwickelte er sich dort zum Führungsspieler und Abwehrchef. In den vergangenen sieben Jahren lief er für den Landesligisten 1. FC Bad Kötzting auf, ehe er seit vergangenem Sommer eine Pause einlegte. Ab sofort hilft der 35-Jährige beim TB 03 Roding bis zum Sommer aktiv mit, um den Landesliga-Erhalt doch noch zu schaffen.





Wer Martin Vesenjak kennt, ist nicht wirklich verwundert, dass ihn eine solche Herausforderung reizt und motiviert. „Ich freue mich, ab sofort Teil des Teams zu sein. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Vertrauen und großer Wertschätzung geprägt, was mich schnell überzeugt hat. Ich möchte meine Erfahrung und Leidenschaft einbringen, um der jungen Mannschaft auf und neben dem Platz bestmöglich zu helfen. Das rettende Ufer ist in Reichweite. Wir haben nichts mehr zu verlieren und werden bis zum Schluss alles geben, um unser Ziel zu erreichen“, äußert sich Vesenjak zu seinem Engagement an den Rodinger Esper. Die Mannen von Chefcoach Andreas Klebl beginnen ihre „Mission Klassenerhalt“ am Samstag (14 Uhr) beim direkten Konkurrenten SV Etzenricht – und der neue Verteidiger wird dabei schon mit von der Partie sein.