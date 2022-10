Die kämpferische Note stimmte: Der FC Amberg (Gelb) erringt einen Heimpunkt gegen die Fortuna aus Regensburg. – Foto: Florian Würthele

Roding liefert im Derby ab – Fortunas Siegesserie reißt Der Landesliga-Samstag: Starke zweite Hälfte verschafft dem TB 03 einen deutlichen Heimtriumph über Bad Kötzting +++ Amberg erfightet Punkt, Fortuna Regensburg lässt Federn und ist dennoch neuer Zweiter

Kareth-Lappersdorf, Roding und Burglengenfeld, so heißen die – verdienten – Sieger am Samstag in der Landesliga Mitte. Ebenfalls gerechtermaßen teilten sich Amberg und Fortuna Regensburg die Punkte. Morgen schließen die Matches in Tegernheim und Pfreimd den letzten Vorrundenspieltag ab.

Eine sehr schwache Darbietung Osterhofens, die Kareth zu drei Auswärtspunkten zu nutzen wusste. Wobei im zweiten Spielabschnitt auch von den Gästen – von Aaron Bice' Tor zum Endstand von 0:2 (61./Abpraller) abgesehen – nicht mehr viel kam. Früh hatte jener Bice den TSV in Führung gebracht, als er einen blitzsauber zu Ende gespielten Konter vollendete (8.). Mitte der ersten Hälfte vergab Kareth eine ganze Reihe an Großchancen und hielt seinen Gegner so im Spiel.





Glasklarer, verdienter Derbysieg für den Turnbund. Denn er war gegen ein zu einfallsloses Bad Kötzting nach dem Seitentausch am Drücker. Rodings Blitz-Führung durch Sebastian Bauer (1.) kontere Kötzting (Tim Welter/21.). Im zweiten Abschnitt dann kippte das Spiel klar auf Seiten der Hausherren, die sich in einen Rausch spielten. Der im Eins gegen Eins eiskalte Benny Epifani (50.), Bauer im Nachsetzen (65.) und als Schlusspunkt Christian Ederer vom Elfmeterpunkt (81.) trafen zum deutlichen Endstand. Die dem Elfmeter vorausgegangene gelb-rote Karte an Kötztings Akteur Alexander Kautz sollte keine Rolle mehr spielen. Roding springt auf Platz sechs, Bad Kötzting ist jetzt Vierter.





Die Serie des SV Fortuna in der reißt in Amberg, weil das Team von Trainer Helmut Zeiml den energisch und kämpferisch auftretenden Gastgebern in Sachen Kampf zu wenig entgegensetze. Und, weil man seine Torchancen ungenutzt ließ. Dass der Favorit aus der Domstadt zwei bis drei Top-Chancen liegen ließ, rächte sich unmittelbar vorm Pausenpfiff, als Maximilian Witzel aus 13 Metern Tormann Köpper zum Amberger 1:0 überwand. Hier war Fortunas Hintermannschaft nicht gedankenschnell genug. Philip Bockes traf für Fortuna den Pfosten (46.). Fabian Ziegler per Abstauber in Folge eines Bockes-Schussversuch (63.) stellte die Uhren wieder auf Null. Hintenraus und in der achtminütigen Nachspielzeit forcierten beide Mannschaften den Lucky Punch – ohne Erfolg. Weil die Konkurrenz größtenteils auch Federn ließ, beendet die Zeiml-Elf den Spieltag punktgleich mit Neukirchen und Bad Kötzting auf Rang zwei. Kurios die Rote Karte an Gästetrainer Zeiml, die wenn überhaupt dem Betreuer hätte gelten müssen.





Knappe Angelegenheit im Unteren Bayerischen Wald. Und das, obwohl der ASV die Zeichen mit einem Doppelschlag früh auf Sieg stellte. Patrick Käufer in der 10. und Bohdan Potalov in der 13. Minute waren erfolgreich. Doch der gastgebende Aufsteiger kam mit dem Pausenpfiff in Person von Lukas Schätzl zum mental wichtigen Ausgleich. In der zweiten Halbzeit schaukelte Timo Studtruckers Mannschaft den knappen Vorsprung ins Ziel, bleibt tabellarisch mit nun 25 Zählern auf dem neunten Platz.