Roding leistet »Unglaubliches« – BSC weiter fulminant Bezirksliga Süd, der Mittwoch: Regenstaufer Schlussoffensive bleibt unbelohnt +++ Hainsacker steckt nie auf, verliert aber klar von Florian Würthele · Heute, 20:56 Uhr · 0 Leser

Florian Schlegels Treffer zum 4:2 für den BSC Regensburg zog Hainsacker den Zahn. – Foto: Thomas Schneider

In der Bezirksliga Süd bleibt der TB 03 Roding weiter auf Erfolgskurs. Zum Auftakt der Englischen Woche feierte die Klebl-Crew einen harterkämpften 1:0-Auswärtserfolg beim TB/ASV Regenstauf. Mit dem fünften Sieg im fünften Spiel behält der Landesliga-Absteiger seine weiße Weste – und verteidigt die Tabellenführung. Dem TB dicht auf den Fersen bleibt der BSC. Die Regensburger hatten in Hainsacker stets die passende Antwort parat und setzten sich am Ende klar mit 5:2 durch. Damit ist der aktuelle Rangzweite weiter ungeschlagen.



Dieter Schmid (Abteilungsleiter SpVgg Hainsacker): „Der BSC hat heute verdient gewonnen aufgrund der starken Anfangsphase und aufgrund der Anzahl an Torgelegenheiten. Das Spiel stand allerdings nach dem 2:3 in der 76. Minute durchaus auf der Kippe. Das 2:4 im Gegenzug hat uns dann aber endgültig den Zahn gezogen. In einer heißen und hektischen Schlussphase haben wir es nicht mehr geschafft, den Gegner unter Druck zu setzen. Kompliment an das Team, das niemals aufgegeben und gegen einen starken Gegner voll dagegengehalten hat.“



Nizar Klica (Trainer BSC Regensburg): „Eine starke Mannschaftsleistung von uns. Wir machen endlich Tore, suchen unsere Abschlüsse und werden aktuell belohnt. Durch zwei sehr sehenswerte Treffer führten wir zur Halbzeit 2:0. Nach dem Hainsackerer Anschlusstreffer antworteten wir innerhalb von 90 Sekunden mit dem 3:1. Auch nach dem 3:2 konnten wir im direkten Gegenzug antworten. Wir hatten zu jeder Zeit und zu jedem Gegentor die richtige Antwort. Am Ende warf der Gegner alles nach vorne und wir haben dies gut bestraft. Mit dem nächsten Dreier in Furth in Wald wollen wir die Woche perfekt machen.“







Sven Hofmann (Interimstrainer TB/ASV Regenstauf): „Ein intensives Spiel über 90 Minuten. Aus meiner Sicht war es ein klares Unentschieden-Spiel, das eigentlich keinen Sieger verdient gehabt hätte. Roding hatte das Quäntchen und machte das entscheidende 1:0. Uns ist ein Treffer leider verwehrt geblieben – trotz zwei, drei klarer Torchancen. Glückwunsch an Roding.“



Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Unglaublich, was die Mannschaft in einer Englischen Woche auswärts geleistet hat. Angesichts unserer zwei Pfostenschüsse ist der Sieg – trotz der Schlussoffensive von Regenstauf – verdient. Den Moment können wir heute genießen, ehe der Blick nach vorne Richtung Oberhinkofen geht.“



