Roding lässt aufhorchen: Kosova-Torjäger Mujcinovic kommt

„Wie angekündigt geht es aktuell darum, den Kader für die nächste Saison final mit hoher Qualität und Landesliga-Erfahrung zu vervollständigen. Deshalb sind wir überglücklich, mit Almir genau das fehlende Puzzlestück auf der Mittelstürmerposition verpflichtet zu haben. Natürlich wurde er von vielen Vereinen umworben, aber wir hatten von Anfang an sehr gute Gespräche mit ihm und seinem Vater Damir und dann ging es sehr schnell. 31 Tore und 4 Assists in der letztjährigen Aufstiegssaison in der Bezirksliga Süd sowie derzeit 13 Tore und 4 Assists auf Anhieb in der Landesliga sind beeindruckende Zahlen“, freuen sich die Sportlichen Leiter Christian Fleischmann und Jürgen Weigl.



Im selben Atemzug richten die beiden Funktionäre warme Worte an den scheidenden Mittelstürmer Alexander Schafberger: „Schafi war nun mehrere Jahre bei uns der unumstrittene Neuner. Natürlich wird er eine große Lücke auf und neben dem Platz hinterlassen. Er hatte aber vor der Saison schon angekündigt, aus privaten Gründen nicht mehr den Aufwand für Landesliga-Fußball betreiben zu wollen. Dafür haben wir natürlich volles Verständnis – auch wenn wir es sehr schade finden. Wir bedanken uns bei Schafi für alles, was er unserem Verein als Spieler und Mensch gegeben hat. Er wird beim TB immer mit offenen Herzen empfangen werden.“



Der in Zeitlarn lebende Almir Mujcinovic wurde in Hartford im US-Bundestaat Connecticut geboren und startete dort seine fußballerische Ausbildung, ehe seine Familie vor fünf Jahren nach Deutschland zog. Dort lief er für die Jugendmannschaften des SSV Jahn Regensburg auf, ehe er sich dem damaligen Landesligisten Fortuna Regensburg und Wacker Neutraubling im Herrenbereich anschloss. Gegenwärtig geht der groß gewachsene Sturmtank in der zweiten Saison für den FC Kosova Regensburg auf Torejagd.



„Es freut mich sehr, dass ich ab Sommer Teil des TB 03 Roding bin und werde in der neuen Saison alles für unser Team geben. Die neue Herausforderung unter der Regie meines neuen Cheftrainers Andreas Klebl reizt mich sehr und ich hoffe, unsere gemeinsamen Ziele mit Hilfe meiner Leistungen erreichen zu können“, sagt Almir Mujcionovic zu seinem Wechsel an den Rodinger Esper.



Die Kaderplanung ist beim aktuellen Tabellenzwölften der Landesliga Mitte schon sehr weit fortgeschritten, aber noch nicht komplett abgeschlossen. Am Freitagabend geht es zum formstarken TSV Seebach mit seinem Trainer Wolfgang Beller. Für die Rodinger gilt es, den Klassenerhalt nach dem vergangenen erfolgreichen Wochenende so schnell wie möglich rechnerisch zu fixieren.