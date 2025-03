Roding lädt zum Derby – Kareth & Amberg krasse Außenseiter

Runde 26 der Landesliga Mitte hat gleich vier Oberpfalzduelle zu bieten. Im Blickpunkt steht sicherlich das Kräftemessen zwischen dem TB 03 Roding und dem 1. FC Bad Kötzting. Findet das Chamer Landkreisderby nach drei Remis in Folge mal wieder einen Sieger? Als klarer Underdog reist indes der Tabellenvorletzte TSV Kareth-Lappersdorf zum Rangzweiten SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Am Sonntag kreuzen der ASV Burglengenfeld und der SC Luhe-Wildenau die Klingen, während der seit Anfang Oktober sieglose TV Parsberg daheim gegen die SpVgg Lam unter Zugzwang steht. Tags zuvor muss der FC Amberg beim Klassenprimus FC Sturm Hauzenberg Farbe bekennen.



Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Bad Kötzting ist sehr gut aus der Winterpause gekommen und wird mit Selbstbewusstsein zu uns kommen. Wir selbst haben gegen Ettmannsdorf gute Ansätze gezeigt, dennoch muss es klar sein, dass im kommenden Derby andere Gesetze herrschen. Wir müssen vor allem in puncto Chancenverwertung, Aggressivität und Laufaufwand gegen den Ball ein paar Prozent drauflegen.“



Personalien: Zum bestehenden Lazarett stößt Manuel Zäch, der im letzten Spiel mit Verdacht auf Muskelfaserriss ausgewechselt werden musste und mehrere Wochen pausieren muss. Zudem müssen Karim Nerl und Leon Reisinger weiterhin ersetzt werden. Weitere Akteure sind angeschlagen, bei ihnen entscheidet sich ein Einsatz kurzfristig.





Konrad Früchtl (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Wir sind mit dem wichtigen Heimsieg gegen Amberg gut in die Frühjahrsrunde gestartet. Spielerisch können und müssen wir uns aber noch steigern, um mehr Spielkontrolle zu erreichen. Für das kommende Derby in Roding nehmen wir uns einiges vor. Mit der nötigen Konzentration in allen Mannschaftsteilen wollen wir gegen die Truppe von Andy Klebl etwas Zählbares mitnehmen. Ein leichter Gang wird dies sicherlich nicht.“



Personalien: Tobias Hanninger Tobi und Jeremias Burkhardt sind nach wie vor verletzt.







Sa., 22.03.2025, 15:00 Uhr FC Sturm Hauzenberg - FC Amberg



Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg): „Nach der ernüchternden und nicht unverdienten Niederlage in Lam gilt es im Heimspiel gegen Amberg im Kollektiv ans Maximum zu kommen und den ersten Pflichtspielsieg im Jahr 2025 einzufahren. Die Tatsache dass wir das Hinspiel gegen die Scheler-Elf grandios an die Wand gefahren haben, sollte für zusätzliche Motivation sorgen, um diese Scharte auszuwetzen. Beide Mannschaften benötigen Siege und wollen den Bock umstoßen. Es bleibt abzuwarten, auf welche Seite dieser dann umfällt.“



Personalien: Während der Woche waren einige Akteure krank. Wer letztlich am Samstag auflaufen kann, ist noch nicht vorhersehbar. Sicher nicht dabei ist Rotsünder Fabian Wiesmaier.





Andreas Scheler (Trainer FC Amberg): „Zu Gast beim Tabellenführer hängen die Trauben natürlich richtig hoch. Wir müssen versuchen uns wieder geschlossen zu präsentieren und hoffen auf Zählbares.“



Personalien: Der Spieltagskader der Oberpfälzer entscheidet sich kurzfristig, da es einige personelle Fragezeichen gibt. Jasmin Abdihodzic, Yannik Haller und Matthew Carswell könnten krankheitsbedingt ausfallen, Benjamin Burger ist angeschlagen. Sicher auf der Ausfallliste stehen Samuel Hofmann, Noel Scheler, Elias De Luca und Tobias Götz.









Mario Albert (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Gegen Roding präsentierten sich meine Spieler mannschaftlich geschlossen, lauffreudig und zweikampfstark. Das war ein Schritt in die richtige Richtung. Am Wochenende erwartet uns eine ähnliche Partie. Kareth braucht jeden Punkt im Abstiegskampf, für mich ist es nicht nachvollziehbar, weshalb sie so weit unten stehen. Das wird ein brutales Spiel, in dem es auf Kleinigkeiten ankommen wird. Wichtig wird sein, dass wir über 90 Minuten fokussiert gegen den Ball arbeiten, Zweikämpfe annehmen und selbst Lösungen finden, um uns Torchancen zu kreieren. Ich würde mir wünschen, dass die Karether aus dem Tabellenkeller kommen. Die nötigen Punkte dafür sollen sie aber erst nach dem Spiel gegen uns holen.“



Personalien: Sein Debüt zwischen den Pfosten wird Neuzugang Max Wißmann geben, der bis auf Weiteres den verletzten Wolfgang Hesl (Jochbeinbruch) ersetzt. Maximilian Schreiner ist nach einer Grippe zurück im Kader. Von den Verletzten kommt niemand zurück.





Bastian Lerch (Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): „Ettmannsdorf ist eine Top-Mannschaft mit sehr viel individueller Qualität, die zu Recht da oben steht. Im Umschaltverhalten über die Außen sind sie brandgefährlich. Für uns gilt es erstmal kompakt zu verteidigen und dann Nadelstiche zu setzen, um hoffentlich das erste Erfolgserlebnis nach dem Winter feiern zu können. Trotz der Schwere der Aufgabe treten wir selbstbewusst auf und spielen auf Sieg. Schließlich haben wir keine andere Alternative.“



Personalien: Die Kicker von Kareths Höhen gingen mit einigen Blessuren aus dem Spiel gegen Bogen. Tobias Witzmann und Simon Angermeier sind angeschlagen und somit fraglich, Michael Amann und Johannes Ebert fehlen sicher. Hinzu kommen die bisherigen Ausfälle.







Burglengenfeld und Luhe-Wildenau lieferten im Hinspiel ein Sieben-Tore-Spektakel ab. – Foto: Dominik Adlhoch









Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): „Wir müssen grundlegend anders und besser auftreten als zuletzt. Wenn wir derartig schläfrig und unkonzentriert agieren wie in Deggendorf, könnte es ein böses Ende nehmen, da Luhe-Wildenau eine äußerst dynamische, eingeschworene und vor allem offensiv sehr gefährliche Truppe hat. Wir spielen zu Hause und sind verpflichtet, ein anderes Gesicht zu zeigen als in der Vorwoche. Wir hatten einen guten Start in die Restrückrunde und jenen Start können wir nur aufrechterhalten, wenn wir der Gesamtsituationen mit Respekt begegnen. Das Spiel beginnt von vorne, wir treffen auf einen richtig guten Gegner und es gilt erstmal die richtige Einstellung abzurufen. Veränderungen in der Anfangsformationen sind möglich. Wir wollen zu Hause die bestmögliche Leistung abrufen, um in der Spur zu bleiben.“



Personalien: Wegen muskulärer Probleme sind die Einsätze von Samuel Fischer, Ray Cin und Patrick Suckert ungewiss. Gleiches gilt für Luca Spickenreuther wegen Krankheit. Keine Option sind Fernando Roesler und Niklas Jürss.





Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „Mit Burglengenfeld erwartet uns eine richtig gute Truppe, die über viel Qualität in der Offensive verfügt und diese in den letzten Wochen auch in Punkte umwandeln konnte. Für uns wird es wichtig sein, über 90 Minuten konzentriert und hellwach zu sein, um aus Burglengenfeld etwas Zählbares mit nachhause zu können.“



Personalien: Verletzungsbedingt sicher ausfallen werden Lukas Winderl, Dominik Zawal, Felix Diermeier und Maximilian Hiltl.







So., 23.03.2025, 15:00 Uhr TV Parsberg - SpVgg Lam



Stefan Weber (Trainer TV Parsberg): „Die Trainingseindrücke in dieser Woche waren sehr gut. Lam ist beflügelt durch den jüngsten Sieg gegen Hauzenberg. Wir stellen uns auf einen sehr schweren Gegner ein. Nichtsdestotrotz wollen wir alles daran setzen, endlich wieder dreifach zu punkten, vor allen Dingen um unseren treuen Heimzuschauern mal wieder ein positives Erlebnis zu schenken.“



Personalien: Im Montagstraining brach sich Jakob Hegelein nach einem Sturz den kleinen Finger. Ansonsten ist die Personalsituation zur Vorwoche unverändert.





Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Wir werden Parsberg definitiv nicht unterschätzen und stellen uns auf ein sehr schweres Auswärtsspiel ein. Ziel ist es, etwas Zählbares mit nach Lam zu bringen.“



Personalien: Franz Wendl, Markus Koller, Dominik Pongratz, Hans Liebl und Tobias Koller sind keine Optionen. Hinter dem Mitwirken von Maximilian Wellisch steht noch ein Fragezeichen.









Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Mit Passau kommt ein motiviertes Team zu uns, das um den Klassenerhalt kämpft. Sie haben aus den letzen beiden Spielen zwei Punkte geholte, darunter das achtbare Unentschieden in Oberwildenau am vergangenen Wochenende. Unser Ziel sollte sein, an die gute Leistung aus dem Dingolfing-Spiel anzuknüpfen. Wir werden Passau auf keinen Fall auf die leichter Schulter nehmen und von Anfang an versuchen zu unserem Spiel zu finden.“



Personalien: Im Vergleich zur Vorwoche bleibt alles beim Alten.





Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): „Mit Kosova Regensburg treffen wir auf eine der heimstärksten Mannschaften der Liga. Wir wissen, dass uns dort eine äußerst schwere Aufgabe erwartet. Doch unsere Tabellensituation erfordert, dass wir auch aus solchen Spielen etwas mitnehmen. Der späte, aber verdiente Punktgewinn in Luhe-Wildenau hat gezeigt, dass wir in schwierigen Partien bestehen können. Genau darauf wollen wir aufbauen und in Regensburg für eine Überraschung sorgen.“



Personalien: Gegenüber dem vergangenen Spieltag gibt es keinerlei Veränderungen.





Außerdem spielen:





Sa., 22.03.2025, 14:00 Uhr SpVgg Landshut - SSV Eggenfelden







Sa., 22.03.2025, 14:00 Uhr FC Dingolfing - TSV Seebach