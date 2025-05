Roding: Junger Torhüter und Verteidiger im Anflug

„Admir haben wir im Zuge der Verpflichtung seines Bruders Almir kennengelernt. Bei den Gesprächen zeigte sich sehr schnell, dass uns und den beiden Brüdern die Idee sehr gut gefallen hat, bei uns in der gleichen Mannschaft zu spielen. Nach einem Probetraining waren wir uns schnell einig das zusammen zu machen, zumal wir im Defensivbereich ohnehin noch gesucht haben“, erklären die Sportlichen Leiter Christian Fleischmann und Jürgen Weigl.



Zur Personalie Kai Wolfram sagt das Funktionärsduo: „Der Kontakt zu Kai kam eher zufällig zustande und wir haben ihn sehr schnell zu uns zu mehreren Probetrainings eingeladen. Da hat er uns echt überzeugt, und wir sehen aufgrund seines jungen Alters noch großes Potential bei ihm. Auch unseren Torwarttrainer Bernd Bergien hat er beeindruckt, er freut sich schon, mit ihm und Kais künftigen Torwartkollegen Sebastian Rötzer intensiv zu arbeiten und für das Abenteuer Landesliga vorzubereiten. Menschlich ist Kai ohnehin absolut überragend.“



Der gebürtige US-Amerikaner Admir Mujcinovic wohnt wie sein Bruder in Zeitlarn. Geboren wurde er in Saint Lois im US-Bundestaat Missouri. Dort absolvierte er den Großteil seiner fußballerischen Jugendausbildung bis zum Umzug der Familie nach Deutschland. Fortan war er in den Jugendteams des Freien TuS Regensburg aktiv. Für Mujcinovic liegt der Fokus zunächst darauf, sich so schnell wie möglich im Herrenbereich zu adaptieren und auf Landesliga-Niveau zu lernen. Die Fähigkeiten und das Talent bringe er laut den Verantwortlichen allemal mit, er biete TB-Cheftrainer Andreas Klebl eine weitere Option in der Abwehr für die kommende Saison. „Von Rodings Cheftrainer Andy Klebl bin ich tief beeindruckt und fühle mich hier deshalb absolut richtig aufgehoben, um möglichst viel zu lernen. Auch freue ich mich darauf, zusammen mit meinem Bruder Almir in einem Team bei Roding zu sein“, kommentiert Admir Mujcinovic selbst seinen Wechsel.



Kai Wolfram stammt aus Viehhausen und ist dort aktuell auch als Torwart in Diensten des Bezirksligisten FC Viehhausen. Der Bezirksliga-erfahrene Linksfuß verbrachte seine Jugend bei der heimischen JFG Kickers Labertal, ehe er in Viehhausen in den Herrenbereich wechselte. Für die neue Saison suchte Wolfram eine neue Herausforderung und diese liegt jetzt in Roding. Der derzeitige personelle Umbruch des TB birgt für Wolfram sicherlich die Chance, sich zu entwickeln und in der Landesliga Fuß fassen zu können, um Einsatzzeiten zu sammeln. „Die Probetrainings in Roding haben mir total gefallen und die Qualität dort ist schon sehr beeindruckend. Genau das reizt mich und deshalb habe ich mich bewusst zu meinem Wechsel nach Roding entschieden. Ich freue mich sehr auf diese Chance und das was jetzt kommt. Ganz besonders freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Andreas Klebl und Torwarttrainer Bernd Bergien“, gibt Wolfram zu Protokoll.



Die Kaderplanung ist beim TB 03 Roding damit fast abgeschlossen. Mittlerweile wurden 16 neue Spieler vorgestellt. Am kommenden Samstag (14 Uhr) treten die Turner zum letzten Saisonspiel zu Hause gegen den abgestiegenen FC Amberg an.