Roding holt Sturmtank aus den Niederlanden

Bezirksligist TB 03 Roding hat nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich die Dienste von Kennedy Osei Mensah gesichert. Der 24 Jahre alte und 1,90 Meter große Mittelstürmer ist in Ghana geboren, lebt aber schon seit Kindesbeinen in der niederländischen Hauptstadt Amsterdam. Der Student war in der abgelaufenen Rückrunde für den Leiden FC in den Niederlanden aktiv und erzielte in 14 Spielen 24 Tore.
Nun suchte er eine neue Herausforderung und Erfahrung im Ausland. Zu diesem Zweck kam er nach Roding, wo er seit Kurzem wohnt und arbeitet. In Deutschland möchte Osei Mensah austesten, wie weit er im Fußball noch kommen kann. Am Esper erhofft man sich eine sofortige Verstärkung im Offensivbereich. Der Neuzugang ist ab sofort spielberechtigt und könnte sein Pflichtspieldebüt für den Turnbund bereits am heutigen Freitag geben. Hier bestreitet die Mannschaft von Trainer Andreas Klebl zum Auftakt der neuen Saison in der Bezirksliga Süd das Landkreisderby beim Aufsteiger FC Ränkam.
Rolf Hermes und Christian Fleischmann aus der sportlichen Leitung des TB Roding geben zum Neuzugang folgendes zu Protokoll: „Wie bereits erwähnt, waren wir noch auf der Suche nach einem Neuner und sind froh, diesen jetzt gefunden zu haben. Kennedy wird uns mit seiner Qualität und seinem Torinstinkt definitiv besser machen. Wir hoffen, dass er sich schnell eingewöhnt und uns und unseren Fans viel Freude bereitet.“