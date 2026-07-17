Roding holt Sturmtank aus den Niederlanden Der 24-jährige „Neuner“ Kennedy Osei Mensah ist schon beim heutigen Bezirksliga-Auftakt in Ränkam für die Klebl-Elf spielberechtigt von Florian Würthele · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Offensive Verstärkung für den TB 03 Roding: Kennedy Osei Mensah. – Foto: Verein

Bezirksligist TB 03 Roding hat nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich die Dienste von Kennedy Osei Mensah gesichert. Der 24 Jahre alte und 1,90 Meter große Mittelstürmer ist in Ghana geboren, lebt aber schon seit Kindesbeinen in der niederländischen Hauptstadt Amsterdam. Der Student war in der abgelaufenen Rückrunde für den Leiden FC in den Niederlanden aktiv und erzielte in 14 Spielen 24 Tore.

Nun suchte er eine neue Herausforderung und Erfahrung im Ausland. Zu diesem Zweck kam er nach Roding, wo er seit Kurzem wohnt und arbeitet. In Deutschland möchte Osei Mensah austesten, wie weit er im Fußball noch kommen kann. Am Esper erhofft man sich eine sofortige Verstärkung im Offensivbereich. Der Neuzugang ist ab sofort spielberechtigt und könnte sein Pflichtspieldebüt für den Turnbund bereits am heutigen Freitag geben. Hier bestreitet die Mannschaft von Trainer Andreas Klebl zum Auftakt der neuen Saison in der Bezirksliga Süd das Landkreisderby beim Aufsteiger FC Ränkam.



Rolf Hermes und Christian Fleischmann aus der sportlichen Leitung des TB Roding geben zum Neuzugang folgendes zu Protokoll: „Wie bereits erwähnt, waren wir noch auf der Suche nach einem Neuner und sind froh, diesen jetzt gefunden zu haben. Kennedy wird uns mit seiner Qualität und seinem Torinstinkt definitiv besser machen. Wir hoffen, dass er sich schnell eingewöhnt und uns und unseren Fans viel Freude bereitet.“





Kennedy Osei Mensah blickt seiner ersten Station in Deutschland erwartungsfroh entgegen: „Ich freue mich sehr auf die spannende und völlig neue Herausforderung in Deutschland mit einer anderen Spielkultur. Beim Probetraining hat mich sofort die Qualität meines neues Cheftrainers Andreas Klebl überzeugt. Auch die Jungs im Team haben mich total freundlich aufgenommen, als ob ich schon immer dabei wäre. Ich freue mich, jetzt Teil des TB 03 Roding zu sein und dem Team so schnell wie möglich helfen zu können.“