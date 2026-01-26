Roding holt Lysyuk-Ersatz: Bücherl kommt aus der Kreisliga

„An Nico waren wir bereits letzte Saison dran und umso glücklicher sind wir, dass es diesmal geklappt hat. Wir wollten ihn aufgrund seiner außergewöhnlichen Fähigkeiten unbedingt als Schienenspieler. Körperlich topfit, schnell, zweikampfstark und charakterlich großartig sind nur einige Attribute, die auf Nico zutreffen. Noch dazu hat er richtig Lust auf unser Projekt in Roding. Obwohl er als Rechtsfuß auf beiden Seiten spielen kann, ist er bei uns auf der Linksverteidiger-Position eingeplant. Unser Interesse an Nico war natürlich kein Zufall. Durch seine fußballerische Ausbildung im NLZ Cham passt er perfekt zu unserem Anforderungsprofil“, kommen die beiden sportlichen Leiter Rolf Hermes und Christian Fleischmann regelrecht ins Schwärmen.



Betrachtet man sich den Werdegang des 25-jährigen Bücherl, verwundert das Werben der TB-Verantwortlichen nicht. Der gebürtige Treffelsteiner begann seine ersten fußballerischen Schritte im Jugendbereich in seinem Heimatort und in Schönthal. Als D-Jugendlicher wurde er aufgrund seines Talents in die U13 im NLZ Cham berufen, wo er sämtliche Jugendmannschaften bis zum Ende der U19 durchlief. Im Jugendleistungsbereich des ASV Cham lernte er sämtliche technische sowie individual- und gruppentaktische Inhalte für den höherklassigen Fußball. In seiner Zeit in Cham lernte Bücherl auch seinen neuen Cheftrainer Andreas Klebl sowie den sportlichen Leiter Rolf Hermes kennen, mit denen er ab der neuen Spielzeit wieder vereint ist. Nach seiner Jugendzeit schloss er sich dem TV Waldmünchen am, dem er seit 2019 die Treue hält.



„Ich möchte unbedingt wieder höherklassig Fußball spielen und sehe beim TB Roding dafür die besten Voraussetzungen. Die Möglichkeit, erneut mit Trainer Andy Klebl, Rolf Hermes sowie einigen ehemaligen Mitspielern vom ASV Cham in einem Team zu stehen, ist für mich natürlich das i-Tüpfelchen. Begünstigt wird dieser Schritt zudem durch meinen Wohnort in Cham sowie meine Arbeitsstelle als Finanzplaner bei den ‚Zukunftsplanern‘ in Roding. Das Konzept des TB mit jungen, gut ausgebildeten Spielern finde ich sehr spannend“, erklärt Nico Bücherl seine Beweggründe für seinen Wechsel nach Roding. Seinen jetzigen Klub verlässt er mit einer Portion Wehmut: „Der SG Waldmünchen/Geigant bin ich extrem dankbar für die vergangenen Jahre. Sie ist für mich durch die letzten sieben Jahre, den besonderen Zusammenhalt und die vielen großartigen Menschen zu meinem Heimatverein und wie zu einer zweiten Familie geworden. Umso mehr schätze ich das große Verständnis und die Unterstützung der Verantwortlichen und meiner Mannschaftskameraden für meinen Wunsch, noch einmal höherklassig anzugreifen.“



Bücherl wird bei den Turnern die Trikotnummer 14 tragen und das am besten in der Landesliga. Damit dies gelingt, ist die Landesligatruppe von Cheftrainer Klebl bereits in die intensive Vorbereitung auf die Restrückrunde eingestiegen. An diesem Mittwoch um 18:30 Uhr ist ein erstes Testspiel beim Bayernligisten ASV Cham auf dessen Kunstrasen geplant. Abzuwarten bleibt, ob die Platzverhältnisse eine Austragung zulassen.