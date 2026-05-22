Roding holt Keeper Herrnberger aus Vilzing zurück Der junge Torhüter beendet sein Gastspiel am Huthgarten und schließt sich wieder dem Landesliga-Absteiger an von Florian Würthele · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

Streift sich künftig wieder das Torwarttrikot des TB 03 Roding über: Johannes Herrnberger. – Foto: Harry Rindler

Landesliga-Absteiger TB 03 Roding hat Freitag Früh die Verpflichtung von Johannes Herrnberger bekanntgegeben. Der 21-jährige Torhüter kehrt zur kommenden Saison vom Regionalligisten DJK Vilzing an seine frühere Wirkungsstätte an den Rodinger Esper zurück.

„Als uns Johannes vergangenen Sommer in Richtung Vilzing verlassen hat, haben wir mit ihm vereinbart, dass er bei uns jederzeit wieder herzlich willkommen ist“, berichten die beiden sportlichen Leiter Rolf Hermes und Christian Fleischmann, die sich sehr auf den Rückkehrer freuen: „Er bringt nicht nur große Qualitäten als Torwart mit, sondern ist auch menschlich ein absoluter Gewinn. Johannes hat sich beruflich verändert und kann den Aufwand für die Regionalliga derzeit nicht mehr stemmen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass er wieder zu uns zurückkehrt. Das ist zugleich ein starkes Signal für den TB Roding und unseren Umgang mit den Spielern.“



Der aus Straubing stammende Herrnberger wurde im Nachwuchsleistungszentrum Cham ausgebildet und spielte anschließend im Herrenbereich beim damaligen Bayernligisten SV Donaustauf. Danach wechselte er für eine Saison zum TB 03 Roding in die Landesliga. Mit starken Leistungen machte er auf sich aufmerksam und empfahl sich für einen Wechsel zur DJK Vilzing, die ihn im vergangenen Sommer an den Huthgarten holte. Er war Teil des dreiköpfigen Torwartteams des Regionalligisten, blieb aber ohne Einsatz in der 4. Liga. Aus beruflichen Gründen ist ein Engagement in der Regionalliga aktuell jedoch nicht mehr möglich, weshalb der Keeper nun nach Roding zurückkehrt.





„Ich kann das Trainingspensum für die Regionalliga aus beruflichen Gründen derzeit leider nicht mehr bewältigen. Als das feststand und Vilzing Bescheid wusste, habe ich mich direkt an Roding gewandt, weil dort in der Saison 2024/25 sowohl sportlich als auch menschlich alles sehr gut gepasst hat. Ich halte sehr viel vom TB Roding, insbesondere von Trainer Andy Klebl, der sportlichen Leitung und dem gesamten Umfeld. Der Verein hat mir bereits einmal die Chance gegeben, den nächsten Entwicklungsschritt zu machen. Mein oberstes Ziel ist der Mannschaftserfolg und ich hoffe, meinen Teil dazu beitragen zu können. Ich möchte ein Führungsspieler und ein sicherer Rückhalt für die Mannschaft sein. Bei der DJK Vilzing und meinen Mitspielern bedanke ich mich für die tolle Zeit und das Verständnis für meine Entscheidung“, sagt Johannes Herrnberger selbst zu seinem Rückwechsel.



Trotz seiner Vergangenheit beim TB wird sich Herrnberger einem offenen Konkurrenzkampf im Tor stellen müssen. Stammtorhüter Sebastian Rötzer überzeugte in der abgelaufenen Landesliga-Saison mit konstant starken Leistungen. Zudem bringt auch Neuzugang Sebastian Beck aus Nittenau viel Qualität und Ehrgeiz mit und dürfte im Rennen um den Platz zwischen den Pfosten kräftig mitmischen. „Die Kaderplanung beim TB 03 Roding ist damit nahezu abgeschlossen. Lediglich in der Offensive könnte sich noch etwas tun“, informieren die Verantwortlichen abschließend.