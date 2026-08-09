Roding grüßt von der Spitze – Hainsackers Auswärtscoup

Der TB 03 Roding ist jetzt alleiniger Tabellenführer. – Foto: Nicole Seidl

In der Bezirksliga Süd hat der TB 03 Roding die (alleinige) Tabellenführung übernommen! Nach dem 4. Spieltag ist die Klebl-Elf die letzte verbliebene Mannschaft mit makelloser Bilanz. Beim 2:0 daheim gegen Breitenbrunn feierte der Landesliga-Absteiger den vierten Sieg im vierten Spiel. Deutliche Siege landeten am Samstag der BSC Regensburg, der beim 5:2 über Oberhinkofen bis zur Halbzeitpause alles klarmachte und als Rangdritter in Lauerstellung ist, sowie die SpVgg Hainsacker, die einer enttäuschenden Raindorfer Mannschaft eine 0:4-Heimschlappe verteilte. Ein spätes Elfmetertor reichte Aufsteiger FC Ränkam zum Heimdreier gegen Viehhausen – und zum ersten Saisonsieg.



Andreas Herrmann (Trainer FC Ränkam): „Ein relativ zerfahrenes Bezirksligaspiel auf beiden Seiten. In der ersten Halbzeit hatte Viehausen zwei sehr gute Chancen, um in Führung zu gehen. Kurz vor Schluss gingen wir durch einen Elfmeter in Führung und brachten diese über die Zeit. Heute haben wir kein gutes Spiel gemacht, aber gewonnen. So ist manchmal der Fußball.“







Nizar Klica (Trainer BSC Regensburg): „Wir wollten gewinnen und haben das relativ früh deutlich gemacht. Der Fünf-Tore Vorsprung in der Halbzeit war zu hoch. Leider haben wir es nicht geschafft, die Motivation in die Halbzeit mitzunehmen und haben uns da einschläfern lassen. Der Gegner hatte einen Torschuss, aber zwei Tore auf dem Konto. Das darf uns eigentlich nicht passieren, wenn wir weiterhin im oberen Tabellendrittel bleiben wollen.“







Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Kompliment an meine Mannschaft. Sie hat sich gut auf das schwere Spiel von Breitenbrunn eingestellt und die permanenten langen Bälle des Gegners hervorragend verteidigt. Da wir mehr fürs Spiel getan haben, war der Sieg auch verdient.“







Karl-Heinz Pittoni (Trainer FC Raindorf): „Wieder eine deftige Niederlage und wieder nicht unverdient. Der Gegner hat seine Chancen gut ausgespielt. Ich bin heute richtig enttäuscht.“









