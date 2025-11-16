Yusuf Babat avancierte am Sonntagnachmittag zum Matchwinner, trug mit seinem Hattrick maßgeblich zum Rodinger Auswärtssieg in Regensburg bei. – Foto: Robert Geisler

Roding entscheidet Kellerduell für sich und siegt im 8-Tore-Spektakel 20. Spieltag Landesliga Mitte - Sonntag: Kosova Regensburg hat gegen Roding das Nachsehen und unterliegt zu Hause mit 3:5

Im Tabellenkeller der Landesliga Mitte trafen am Sonntag der FC Kosova Regensburg und TB 03 Roding aufeinander - ein Duell, das für beide Mannschaften kurz vor der Winterpause wegweisenden Charakter hatte. Die Chance, sich gegen einen direkten Konkurrenten zu behaupten und noch einmal wichtige Zähler im Abstiegskampf einzusammeln, verlieh dieser Partie besondere Brisanz. Und tatsächlich entwickelte sich am Weinweg ein Spiel, das der Bedeutung vollauf gerecht wurde: temporeich, umkämpft und voller emotionaler Momente.



Roding erwischte den besseren Start: Ex-Kosova-Stürmer Almir Mujcinovic verwandelte früh einen Elfmeter zum 0:1 (10.). Doch die Antwort der Hausherren kam prompt: Emir Terakaj traf nur zwei Minuten später zum 1:1 und brachte die erhoffte Spannung in dieses Kellerduell. Die Partie blieb ein offener Schlagabtausch. In der 23. Minute stellte Babat die Rodinger Führung wieder her, ehe Ildian Shyti (37.) zum 2:2 ausglich.



Kurz vor dem Pausenpfiff schlug Babat erneut zu: Eine perfekte Flanke von rechts verwertete der Angreifer per Kopfball zum 2:3-Halbzeitstand, sein zweites Tor des Tages. Kosova musste zwei Zeitstrafen verkraften, und diese Unterzahl machte sich nach dem Seitenwechsel bemerkbar. In der 70. Minute vollendete Babat seinen Sahnetag und stellte mit seinem dritten Treffer auf 4:2 für Roding.Doch Kosova gab sich nicht geschlagen. Imran Krasniqi verwandelte in der 77. Minute einen Strafstoß und machte die Partie beim Stand von 3:4 noch einmal spannend. Erst in der Nachspielzeit sorgte Josef Fisch mit dem 3:5 für die endgültige Entscheidung.





Die Stimmen zum Spiel:



Lum Gashi (Sportlicher Leiter Kosova Regensburg): "Ein sehr schwieriges Spiel, in dem wir uns das Leben selber durch individuelle Fehler in der Verteidigung schwer gemacht haben. Positiv war, dass sich die Jungs bis zum Schluss nicht hängen gelassen haben und alles versucht haben, das Spiel zu drehen. Insgesamt waren wir in diesem Spiel 20 Minuten in Unterzahl und haben in dieser Zeit nichts anbrennen lassen."



Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): "Ich muss meiner Mannschaft heute ein großes Kompliment aussprechen - so, wie sie dieses Spiel angegangen ist. Die Jungs haben läuferisch wie kämpferisch alles in die Waagschale geworfen und diesmal hat dank "Man of the Match" Yusuf Babat auch die Effizienz vor dem Tor gepasst. Wir haben uns viele Chancen herausgespielt und diesmal auch die entscheidenden Treffer gemacht. Unter dem Strich ist der Sieg deshalb absolut verdient.“