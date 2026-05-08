 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligabericht

Roding abgestiegen - Seebach in die andere Richtung?

33. Spieltag in der Landesliga Mitte - Freitagabend: TB Roding endültig direkt runter +++ Seebach setzt Landshut unter Druck +++ Dingolfing in Torlaune +++

von Helmut Weigerstorfer · Heute, 21:35 Uhr · 0 Leser
Jubelt so ein möglicher Bayernligist?
Jubelt so ein möglicher Bayernligist? – Foto: Harry Rindler

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Weitere Entscheidungen in der Landesliga Mitte sind gefallen: Der Abstieg von TB Roding nach vier Spielzeiten in der Landesliga steht nach der Niederlage der Klebl-Truppe gegen Bad Kötzting endgültig fest. Zudem hat Seebach im Meisterrennen noch nicht aufgegeben. Und Dinfgolfing hat Bock auf die Goldene Ananas.

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Bad Kötzting
1. FC Bad KötztingBad Kötzting
TB 03 Roding
TB 03 RodingTB Roding
2
0
Abpfiff

Andreas Klebl (Trainer, Roding): "Wir waren nicht die schlechtere Mannschaft. Im Gegenteil. Kötzting ist mit unserem Pressing nicht klar gekommen. Wir haben aber aus den Chancen zu wenig gemacht. Selbst in Überzahl haben wir es nicht geschafft, Tore zu machen. Der Abstieg ist bitter! Aber wir wussten bereits vor der Saison, dass es schwierig werden wird. Jetzt ist es so eingetreten, wie es viele vermutet haben."

Heute, 18:15 Uhr
TSV Seebach
TSV SeebachSeebach
SV Etzenricht
SV EtzenrichtEtzenricht
5
0

Andreas Wendl (Spielertrainer, Etzenricht): "Seebach war von Beginn an brutal gut im Spiel! Wir konnten da einfach nichts anbieten. Gerade in der Anfangsphase sind wir viel hinterhergelaufen. Da hat nicht viel zusammengepasst! Glücklich, dass es nur 1:0 gestanden hat. Vor und nach der Halbzeit hatten wir eine gute Phase. Und dann machen wir einige Fehler. Und dann schießt dich eine Mannschaft wie Seebach einfach ab!"

Heute, 19:30 Uhr
SSV Eggenfelden
SSV EggenfeldenEggenfelden
FC Dingolfing
FC DingolfingDingolfing
1
5

Thomas Seidl (Trainer, Dingolfing): "Hut ab vor den Jungs, die auch heute wieder voll da waren und die 60-Punkte-Marke knacken konnten. Die Tore waren allesamt top herausgespielt und wir haben unsere gute Form eindrucksvoll unter Beweis gestellt."