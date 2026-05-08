Roding abgestiegen - Seebach in die andere Richtung?

Jubelt so ein möglicher Bayernligist? – Foto: Harry Rindler

Weitere Entscheidungen in der Landesliga Mitte sind gefallen: Der Abstieg von TB Roding nach vier Spielzeiten in der Landesliga steht nach der Niederlage der Klebl-Truppe gegen Bad Kötzting endgültig fest. Zudem hat Seebach im Meisterrennen noch nicht aufgegeben. Und Dinfgolfing hat Bock auf die Goldene Ananas.

Andreas Klebl (Trainer, Roding): "Wir waren nicht die schlechtere Mannschaft. Im Gegenteil. Kötzting ist mit unserem Pressing nicht klar gekommen. Wir haben aber aus den Chancen zu wenig gemacht. Selbst in Überzahl haben wir es nicht geschafft, Tore zu machen. Der Abstieg ist bitter! Aber wir wussten bereits vor der Saison, dass es schwierig werden wird. Jetzt ist es so eingetreten, wie es viele vermutet haben."





Andreas Wendl (Spielertrainer, Etzenricht): "Seebach war von Beginn an brutal gut im Spiel! Wir konnten da einfach nichts anbieten. Gerade in der Anfangsphase sind wir viel hinterhergelaufen. Da hat nicht viel zusammengepasst! Glücklich, dass es nur 1:0 gestanden hat. Vor und nach der Halbzeit hatten wir eine gute Phase. Und dann machen wir einige Fehler. Und dann schießt dich eine Mannschaft wie Seebach einfach ab!"



