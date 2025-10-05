Rodderscht 2 siegt in Nurzen

Im Duell zweier formstarker Kreisliga-Teams setzte sich der SV 1916 Großrudestedt II knapp, aber nicht unverdient mit 1:0 beim SV Concordia Riethnordhausen durch. Beide Mannschaften lieferten sich ein intensives, faires und über weite Strecken ausgeglichenes Spiel, das auch gut 2:2 hätte enden können. Die Anfangsphase gehörte klar den Gästen: Großrudestedt II startete mutig und übernahm in den ersten 20 Minuten die Kontrolle. Mit hohem Tempo und sicherem Passspiel erspielte sich die junge Mannschaft, in der acht Spieler unter 23 Jahren standen, mehrere gute Möglichkeiten.

Erst Mitte der ersten Halbzeit fanden die Gastgeber besser ins Spiel. Riethnordhausen kam nun zu eigenen Chancen und drängte den Gegner phasenweise tief in die eigene Hälfte, doch der Abschluss fehlte. So ging es torlos in die Pause. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie offen und temporeich. Beide Teams suchten den Weg nach vorn, ehe die Gäste in der 71. Minute den entscheidenden Treffer setzten – und das in sehenswerter Manier: