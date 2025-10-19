Rodderscht 2 kocht Turbine ab Verlinkte Inhalte Kreispokal EF-Söm Großrudestedt II Turbine

Klöße kaltstellen, Pokal heiß machen! Normalerweise steht um 13 Uhr der Sonntagsbraten auf dem Tisch – aber diesmal servieren wir lieber Kampfgeist à la Rodderscht 🍽️⚽ Nach dem 0:1 gegen Walschleben II hat Coach Becker nämlich den Kochlöffel in die Hand genommen – und kräftig umgerührt: Acht neue Gesichter stehen in der Startelf!

Am Ende ein Ergebnis wie aus dem Kochbuch von Chefkoch Becker – aber der Weg dahin war alles andere als ein Selbstläufer. 👨‍🍳⚽ Von Beginn an zeigte Turbine Erfurt, dass sie sich einiges vorgenommen hatten. Kein Klassenunterschied zu erkennen, mutig in den Zweikämpfen und mit einigen gefährlichen Abschlüssen. Doch Keeper Nils Riedel hielt den Kasten mit starken Paraden sauber und sicherte das 0:0 zur Pause.