Rodderscht 2 kocht Turbine ab

Klöße kaltstellen, Pokal heiß machen! Normalerweise steht um 13 Uhr der Sonntagsbraten auf dem Tisch – aber diesmal servieren wir lieber Kampfgeist à la Rodderscht 🍽️⚽ Nach dem 0:1 gegen Walschleben II hat Coach Becker nämlich den Kochlöffel in die Hand genommen – und kräftig umgerührt: Acht neue Gesichter stehen in der Startelf!
Am Ende ein Ergebnis wie aus dem Kochbuch von Chefkoch Becker – aber der Weg dahin war alles andere als ein Selbstläufer. 👨🍳⚽
Von Beginn an zeigte Turbine Erfurt, dass sie sich einiges vorgenommen hatten. Kein Klassenunterschied zu erkennen, mutig in den Zweikämpfen und mit einigen gefährlichen Abschlüssen. Doch Keeper Nils Riedel hielt den Kasten mit starken Paraden sauber und sicherte das 0:0 zur Pause.
In der Kabine griff dann Coach Martin Becker tief in die Gewürzschublade – und brachte zur zweiten Halbzeit alle vier Wechsler. Diese neue Mischung zündete! 🌶️💥
Rodderscht 2 spielte nun mit mehr Tempo, Würze und Zielstrebigkeit – und belohnte sich mit fünf Treffern im zweiten Durchgang.
Besonders heiß lief dabei David Menge, der einen lupenreinen Hattrick beisteuerte und das Spiel endgültig in unsere Richtung drehte. 🔥⚽
Am Ende ein typisches Pokalspiel: der Underdog stark begonnen, der Favorit sich durchgesetzt – verdient, aber mit Respekt vor einer kämpferischen Turbine! 💪