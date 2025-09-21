Roddau verpasst Neu Wulmstorf nächsten Dämpfer - JesBe dominant

Der FC Hanstedt-Brackel eröffnete mit seinem ersten Ligasieg den 7. Spieltag der 1. Kreisklasse Harburg. Schließlich war der strahlende Sieger des Sonntags der FC Jesteburg-Bendestorf, der seine Hausaufgaben souverän erledigte. Der TVV Neu Wulmstorf muss hingegen mit einem Rückschlag umgehen.
Keine Tore in Stelle! Damit verpasst es der TSV sich auf einen Aufstiegsplatz vorzuschieben, der FSV Tostedt steht mit dem einen Punkt über dem Strich.
Die Partie war keine 120 Sekunden alt, als Tim-Ole Bleich am Punkt zum Elfmeter antrat und die Ramelsloher in Führung beförderte (2.). Anschließend verteidigte die Eintracht gegen feldüberlegene Hausherren sehr aufmerksam und blieb dadurch in der Partie. Nach dem Seitenwechsel kamen die Deichkicker dann zum Ausgleich, als Nico Bültemann nach einem Steckpass den Ausgleich markierte (57.). Schließlich antworteten die Ramelsloher nach einem ruhenden Ball, bei dem Mika Petersen den 2:1-Siegtreffer markierte (67.). Der MTV klettert damit weiter nach oben, EE verpasst es damit an ihrem direkten Kontrahenten vorbeizuziehen.
Der FC Jesteburg-Bendestorf II festigt die Tabellenführung mit einem souveränen Auswärtsauftritt, bei dem zu keinem Zeitpunkt die Frage über den Sieger aufkam. Norman Sasse, Aleksandar Rusic und David Siladev schnürten jeweils einen Doppelpack.
Im ersten Durchgang erzielte Fynn-Maximilian Wiebe den entscheidenden Treffer für die SG Elbdeich, die sich von den Abstiegsplätzen absetzt und die Fühler vorsichtig nach oben ausstreckt. Fleestedt schrammt wiederum knapp an einem Punktgewinn vorbei und bleibt Vorletzter.
Kein gutes Zeichen! Schon in der frühen Phase der Saison kann der Buchholzer FC III nicht antreten und überlässt dem SV Wistedt die Punkte.
Der FC Hanstedt/Brackel musste bis zum 7. Spieltag auf seinen ersten Sieg warten, jubelt letztlich dann aber sehr souverän beim TV Meckelfeld II. Nach dem frühen Führungstor von Mats Hauptmeier trugen sich beiden Gästen neben einem Eigentor vier weitere Spieler in die Torschützenliste ein und untermauerten den deutlichen Auswärtserfolg.
Den Neu Wulmstorfern fehlte das nötige Spielglück, um beim FC Roddau den Fuß in die Tür zu bekommen. Die Roten Teufel ließen selbst die Möglichkeit zur Führung aus, ehe Dreierpacker Tim Aschmann den FCR in Führung brachte (27.). Ein weiterer Knackpunkt war sicherlich die Rote Karte, durch die die Gäste ab der 38. Minute in Unterzahl spielten.
TVV-Cheftrainer Nihat Sagir: "In den vergangenen Wochen ist es uns leider nicht gelungen, die Ausfälle von drei bis vier verletzten Stammspielern adäquat zu kompensieren. Für das heutige Spiel hatten wir uns vorgenommen, aktiver mitzuwirken und das Geschehen mitzugestalten. Dies ist uns jedoch individuell nicht in dem Maße gelungen, wie wir es uns vorgenommen hatten. Aktuell wirken wir etwas verunsichert und lassen Chancen liegen, die wir sonst mit Leichtigkeit nutzen. So auch heute: Vor dem ersten Gegentreffer hatten wir eine hundertprozentige Gelegenheit zur Führung, die wir leider vergeben haben. Im weiteren Verlauf nahm die Partie dann eine für uns unglückliche Wendung. Zunächst kassierten wir ein Gegentor, bei dem wir nicht entschlossen genug verteidigt haben. Kurz darauf wurde unser Spielmacher in einer Situation, die aus unserer Sicht höchstens eine Ermahnung verdient hätte, mit einer sehr harten Entscheidung des Platzes verwiesen. Zur zweiten Halbzeit mussten wir unsere Formation anpassen. Direkt nach Wiederbeginn hatten wir den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterten jedoch am Pfosten. Die darauffolgende Phase möchte ich an dieser Stelle nicht weiter kommentieren. Wir wissen, dass wir hier unsere Hausaufgaben machen und die richtigen Lehren ziehen müssen."