Roddau verpasst Neu Wulmstorf nächsten Dämpfer - JesBe dominant

Der FC Hanstedt/Brackel musste bis zum 7. Spieltag auf seinen ersten Sieg warten, jubelt letztlich dann aber sehr souverän beim TV Meckelfeld II. Nach dem frühen Führungstor von Mats Hauptmeier trugen sich beiden Gästen neben einem Eigentor vier weitere Spieler in die Torschützenliste ein und untermauerten den deutlichen Auswärtserfolg.

Den Neu Wulmstorfern fehlte das nötige Spielglück, um beim FC Roddau den Fuß in die Tür zu bekommen. Die Roten Teufel ließen selbst die Möglichkeit zur Führung aus, ehe Dreierpacker Tim Aschmann den FCR in Führung brachte (27.). Ein weiterer Knackpunkt war sicherlich die Rote Karte, durch die die Gäste ab der 38. Minute in Unterzahl spielten.

TVV-Cheftrainer Nihat Sagir: "In den vergangenen Wochen ist es uns leider nicht gelungen, die Ausfälle von drei bis vier verletzten Stammspielern adäquat zu kompensieren. Für das heutige Spiel hatten wir uns vorgenommen, aktiver mitzuwirken und das Geschehen mitzugestalten. Dies ist uns jedoch individuell nicht in dem Maße gelungen, wie wir es uns vorgenommen hatten. Aktuell wirken wir etwas verunsichert und lassen Chancen liegen, die wir sonst mit Leichtigkeit nutzen. So auch heute: Vor dem ersten Gegentreffer hatten wir eine hundertprozentige Gelegenheit zur Führung, die wir leider vergeben haben. Im weiteren Verlauf nahm die Partie dann eine für uns unglückliche Wendung. Zunächst kassierten wir ein Gegentor, bei dem wir nicht entschlossen genug verteidigt haben. Kurz darauf wurde unser Spielmacher in einer Situation, die aus unserer Sicht höchstens eine Ermahnung verdient hätte, mit einer sehr harten Entscheidung des Platzes verwiesen. Zur zweiten Halbzeit mussten wir unsere Formation anpassen. Direkt nach Wiederbeginn hatten wir den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterten jedoch am Pfosten. Die darauffolgende Phase möchte ich an dieser Stelle nicht weiter kommentieren. Wir wissen, dass wir hier unsere Hausaufgaben machen und die richtigen Lehren ziehen müssen."