Rodange zur Stadioneröffnung in Strassen zu Gast

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Am Samstag
Schon am Samstag eröffnen Niederkorn und Racing den 11.Spieltag in der BGL Ligue. Trotz oft vernünftiger Leistungen fehlen den Hauptstädtern die Ergebnisse. Der FC Progrès wird seinen Gegner nicht unterschätzen, sollte aber dennoch Favorit in seinem Heimspiel sein. Unser Tipp: Heimsieg.
Am Sonntag
Hostert wartet seit Wochen auf einen Sieg, Bissen hat dagegen lange keine Niederlage mehr erlitten. Auch das Aufgebot spricht für den FC Atert, weswegen man als Favorit in dieses Heimspiel gehen wird. Unser Tipp: Heimsieg.
In Käerjeng kommt es zu einem wegweisenden Aufeinandertreffen zweier Aufsteiger, deren rezente Historie in der BGL Ligue wenig erfreulich aussieht. Es wird ein voraussichtlich offener Kampf gegen Mamer und um wichtige Zähler gegen den Abstieg. Unser Tipp: Unentschieden.
Premiere in Strassen: der FC Una bestreitet gegen Rodange sein allererstes Spiel im neuen Stadion „An de Millewisen“. Eine gewisse Vorfreude ist da verständlich. Sportlich sollte Strassen über die besseren Karten verfügen. Wie Trainer Stefano Bensi den Umzug gehandelt hat haben wir ihn am Donnerstagvormittag gefragt. Unser Tipp: Heimsieg.
„Man spürt die Freude, auf dem neuen Platz spielen aber auch die neuen Umkleideräume nutzen zu können. Wir haben endlich einen Umkleideraum für all unsere Spieler. Der Verein hat lange darauf gewartet und die Gemeinde hatte eine riesige Investition getätigt. Für uns gilt es, auf dem Platz Leistung zu zeigen. Wir werden versuchen, den Menschen aus dem Verein gleich den ersten Sieg im neuen Stadion zu schenken. Ansonsten war der Ablauf vor dem Spiel normal, auf dem Platz selber müssen wir aber noch unsere Orientierungspunkte finden. Ich habe Rodange zuletzt ein paar mal gesehen und es wundert mich, wie wenige Zähler sie mit den gezeigten Leistungen geholt haben. Unser Ziel sind aber ganz klar die 3 Punkte.“
Una Strassen hat uns folgenden Lage- und Parkplatzplan zur Verfügung gestellt, aus dem hervorgeht, dass ein Grossteil der Parkmöglichkeiten für Zuschauer denen des alten Fußballplatzes entspricht (P1 – P3, P5 & P6). Die Anfahrt zu den Parkplätzen am neuen Stadion (P4) bzw. am Schwimmbad (P7) erfolgt über den Kreisel im Gewerbegebiet, ein weiterer Parkplatz direkt an der neuen Anlage ist noch nicht fertiggestellt.
Auch wenn Petingen im Derby gegen Rodange zu einem glücklichen Punktgewinn kam und zwei Spiele in Serie nicht verloren hat, wird das nächste Heimspiel kein leichtes Unterfangen. Die Formkurve spricht nämlich deutlich zugunsten der Gäste aus Canach. Unser Tipp: Auswärtssieg.
Auch Rosport wird es am Sonntag sehr schwer haben, kommt doch der amtierende Double-Gewinner und aktuelle Tabellenführer Differdingen an den „Camping“. Papier und Statistiken sprechen eine deutliche Sprache zugunsten der Gäste. Unser Tipp: Auswärtssieg.
Hesperingen war in letzter Zeit von den Ergebnissen her nur unwesentlich besser als seine Gäste von Jeunesse Esch. Die jeweiligen Aufgebote, die Heim-/Auswärtsbilanz sowie der bisherige Saisonverlauf lassen aber Vorteile beim FC Swift erkennen. Unser Tipp: Heimsieg.
Eine Partie mit offenem Ausgang kann man sich zwischen Mondorf und Düdelingen erwarten. Zwar ist F91 immer noch ein Stück vor den Badestädtern in der Tabelle zu finden, doch der Formverlauf lässt nur kleine Vorteile auf Seiten der Gäste erkennen. Unser Tipp: Unentschieden.