Rodange zur Stadioneröffnung in Strassen zu Gast

Premiere in Strassen: der FC Una bestreitet gegen Rodange sein allererstes Spiel im neuen Stadion „An de Millewisen“. Eine gewisse Vorfreude ist da verständlich. Sportlich sollte Strassen über die besseren Karten verfügen. Wie Trainer Stefano Bensi den Umzug gehandelt hat haben wir ihn am Donnerstagvormittag gefragt. Unser Tipp: Heimsieg.

Bensi: „werden versuchen, den Menschen aus dem Verein gleich den ersten Sieg im neuen Stadion zu schenken“

„Man spürt die Freude, auf dem neuen Platz spielen aber auch die neuen Umkleideräume nutzen zu können. Wir haben endlich einen Umkleideraum für all unsere Spieler. Der Verein hat lange darauf gewartet und die Gemeinde hatte eine riesige Investition getätigt. Für uns gilt es, auf dem Platz Leistung zu zeigen. Wir werden versuchen, den Menschen aus dem Verein gleich den ersten Sieg im neuen Stadion zu schenken. Ansonsten war der Ablauf vor dem Spiel normal, auf dem Platz selber müssen wir aber noch unsere Orientierungspunkte finden. Ich habe Rodange zuletzt ein paar mal gesehen und es wundert mich, wie wenige Zähler sie mit den gezeigten Leistungen geholt haben. Unser Ziel sind aber ganz klar die 3 Punkte.“

Fan-Service

Una Strassen hat uns folgenden Lage- und Parkplatzplan zur Verfügung gestellt, aus dem hervorgeht, dass ein Grossteil der Parkmöglichkeiten für Zuschauer denen des alten Fußballplatzes entspricht (P1 – P3, P5 & P6). Die Anfahrt zu den Parkplätzen am neuen Stadion (P4) bzw. am Schwimmbad (P7) erfolgt über den Kreisel im Gewerbegebiet, ein weiterer Parkplatz direkt an der neuen Anlage ist noch nicht fertiggestellt.