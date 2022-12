Rochade auf dem Trainerstuhl: Herbert Paul wird Chefcoach beim FC Pipinsried Ati Lushi wird Teammanager

Ja ist denn schon Weihnachten? Beim Regionalligisten FC Pipinsried hat es jedenfalls kurz vor den Feiertagen schon die große Bescherung gegeben, denn mit Herbert Paul konnte ein neuer Spielertrainer verpflichtet werden. Als Co-Trainer agiert Enver Maltas, den neuen Posten des Teammanagers bekleidet ab sofort Ati Lushi.

Pipinsried – Das Trio fungierte in den zurückliegenden drei Spielen bereits in anderer Zusammenstellung, Lushi war der Chef-Coach, Herbert Paul und Enver Maltas waren die Assistenten. Doch der 29-jährige, ehemalige Stürmer Lushi konnte und wollte den Zeitaufwand nicht weiter auf sich nehmen. „Deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich jetzt in einer anderen Funktion weitermachen kann. Natürlich mit reduziertem Zeitaufwand, aber so kann ich meinem Herzensverein weiter zur Verfügung stehen“, so Lushi.

„Ich sehe die Aufgabe als Fortsetzung der Zeit vor der als Trainer“, meint der neue Teammanager der Gelb-Blauen weiter. „Bereits nach meiner Verletzung und dem damit verbundenen Karriereende ist der Kontakt nie abgerissen. Durch meine Zeit als Trainer weiß ich, wie die Mannschaft tickt, weiß jetzt aber auch, was man vom Verein für Vorstellungen hat. Ich hoffe und weiß, dass ich da ein gutes Bindeglied sein kann“, erklärt Lushi seinen Aufgabenbereich.

Herbert Paul: Nächster junger Trainer in Pipinsried