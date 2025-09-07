Robuste Schwalbacher nehmen Punkte mit

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken musste am Sonntag Lehrgeld zahlen. Gegen den FV Schwalbach, der schlecht in die Saison kam, gab es am Sonntagabend eine 2:3 (1:1)-Niederlage. Die Gäste gingen mit ihrer ersten Chance durch Noah Eisenbarth nach acht Minuten in Führung. "Wir rennen danach das Tor an, haben Chancen, müssen das 1:1 früher machen und treffen in der 21. Minute auch zum Ausgleich", schildert Sammer Mozain, der Trainer der FCS-Zweiten, den ersten Durchgang. Tim Kloster konnte die Gäste-Führung egalisieren, weitere Möglichkeiten in Durchgang Eins blieben ungenutzt. "Im zweiten Durchgang machen wir dann einige Fehler, laden sie zu Chancen ein, und kassieren das 1:2, kurz darauf bekommen sie sogar noch einen Elfer, der dann auch noch reingeht", sagt Mozain zum Beginn des zweiten Durchgang. Erst trifft Colin Mathis aus dem Feld (55.), dann vom Punkt (63.). "Wir sind zu spät noch mal rangekommen, diesmal hat es zum Ausgleich nicht mehr gereicht. Wir müssen die Schludrigkeiten weglassen und am kommenden Sonntag gegen Merchweiler über die gesamte Spielzeit eine gute Leistung zeigen, um zu Punkten zu kommen", schloss Mozain.