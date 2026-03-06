Kerem Kavuk vom SC Olching (weißes Trikot) im Spiel gegen den SV Planegg (in Schwarz). – Foto: Carmen Voxbrunner

Nach dem mühsamen Arbeitssieg will der SC Olching zu seinem gewohnten Fußball zurück. Trainer Mayer erwartet gegen Raisting drei Punkte.

Nach dem mühsamen 1:0-Arbeitssieg zum Auftakt wollen die Spitzenreiter vom SC Olching wieder zu ihrem SC-Olching-Fußball zurückkehren. Am Samstag, 14 Uhr, empfangen die Amperstädter den SV Raisting zum Punktekampf. Die Ammerseer sind mit einem fulminanten 7:1-Kantersieg im Kellerduell gegen den VfL Denklingen gut aus den Startlöchern gekommen. Dagegen stand der 1:0-Erfolg des SCO beim SV Untermenzing unter dem Motto „Hauptsache gewonnen“. Doppelt wertvoll war der Sieg, da Verfolger Planegg im Parallelspiel beim TSV Gilching nicht über eine Punkteteilung hinauskam.

„Wir wollen die Phasen, die gegen Untermenzing nicht so gut waren, weiter minimieren“, erwartet Felix Mayer wieder ansehnlicheren Fußball. „Wir wollen wieder zu dem Fußball hin, den wir spielen wollen.“ Der SCO-Cheftrainer bezeichnete die Raistinger als „robuste, kampfstarke Mannschaft mit guten Fußballern“ Aber auch er hat viele starke Typen in seinem Kader. Gewissermaßen von Beginn an mischen die Olchinger an der Tabellenspitze mit. Die letzte und zugleich einzige Niederlage liegt schon eine gefühlte Ewigkeit zurück (am 30. August 0:1 in Penzberg). Trotz fünf Punkten Vorsprung auf Planegg und einem Nachholspiel in der Hinterhand übt man sich im blau-weißen Amperstadion in Demut. Gegen Raisting ist die Favoritenrolle dennoch klar verteilt. Mayer: „Die drei Punkte sind ganz klar das Ziel.“ (Dirk Schiffner)