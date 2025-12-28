Robin Wiedmann verlängert beim TV Heuchlingen

Robin Wiedmann wird den TV Heuchlingen auch in der Saison 2026/2027 als Cheftrainer betreuen. Die Vertragsverlängerung ist die logische Konsequenz einer bislang sehr erfolgreichen Zusammenarbeit. Wiedmann hatte das Amt im vergangenen Sommer übernommen und führte den TVH in der Kreisliga A in 16 Spielen zu acht Siegen und einem Unentschieden, bei sieben Niederlagen. Mit diesem Ergebnis überwintert der TV Heuchlingen auf dem sechsten Tabellenplatz. Zudem erreichte man die 3.Pokalrunde. In der Rückrunde soll diese positive Entwicklung nun fortgesetzt werden.