„Robin van Persie" in Laar

Pötter musste, als er ausgewechselt wurde, über die „Van-Persie-Imitation“ lachen. Er war generell gut gelaunt, was auch auf Schiedsrichter Lutz Elsaesser zutraf, der sich nicht scheute, einen gewissen Humor zu haben. Das beschrieb auch das Spiel gut: Freundlich, unkompliziert und zwei Mannschaften, die sich in etwa ebenbürtig waren. Eine beachtliche Leistung von Grenzland, der in einer niedrigeren Liga als der ASC spielt und mit Janek-Adrian Hölman einen neuen Trainer hat. Er erzielte sogar das 1:1, und eine Minute vor Schluss machte Steffen Beckhuis per Elfmeter den Sack zu.