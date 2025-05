Robin Urban verlängert beim ETB

Robin Urban bleibt ein Schwarz-Weißer. – Foto: Jens Terhardt

Der ETB Schwarz-Weiß Essen freut sich sehr, dass Abwehrroutinier Robin Urban seinen Vertrag am Uhlenkrug verlängert hat. Der 31-jährige Verteidiger stieß erst Anfang September - nach Saisonbeginn - zu den Schwarz-Weißen und hat sich nach kleineren Verletzungspausen zum absoluten Stammspieler in der ETB-Abwehr entwickelt. Auch aufgrund seiner starken Leistungen ist das Team vom Uhlenkrug die beste Rückrundenmannschaft der Oberliga Niederrhein. Robin Urban absolvierte in dieser Spielzeit bisher 21 Meisterschaftsspiele, in denen er zwei Treffer erzielen konnte. Er ist im gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst tätig und stolzer Vater vom acht Monate alten Sohn Paul, der Ende August zur Welt kam.

„Ich bin zum ETB gekommen, um noch mal ein tolles Jahr in der Oberliga zu haben, bevor ich - aufgrund der Familie und meiner beruflichen Situation - mein Karriereende einleite. Im Laufe der Saison habe ich aber immer mehr gespürt, dass es mir viel zu viel Spaß beim ETB macht, um jetzt aufzuhören. Vor allem im Jahr 2025, in dem es bei unserer Mannschaft und mir persönlich sehr gut läuft, habe ich gemerkt, dass ich mega Bock habe, mit den Jungs noch ein Jahr weiterzumachen. Der Gedanke, noch eine Saison dranzuhängen und am Uhlenkrug spielen zu dürfen, hat mir sehr gut gefallen. Hinzu kommt, dass ich die Wertschätzung des Vereins gespürt habe. Außerdem möchte ich mit meinem Sohn Paul auch mal nach einem Spiel auf dem Rasen in unserem tollen Stadion herumtoben, was aufgrund seines jungen Alters in dieser Spielzeit noch nicht möglich ist. Wir sind momentan voll im Aufstiegsrennen dabei, und ich bin guter Dinge, dass es klappen könnte. Dieses Aufstiegsgefühl würde ich gerne noch mal, zusammen mit allen Leuten beim ETB, erleben. Ich freue mich, Teil der ETB-Familie zu bleiben und denke, dass wir in der nächsten Saison auf jeden Fall eine schlagkräftige Mannschaft haben werden“, sagt Robin Urban zu seinem Verbleib bei den Schwarz-Weißen. >>> Das ist Robin Urban