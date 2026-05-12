Robin Urban bleibt Schwarz-Weißer Robin Urban bleibt ETB Essen treu und wird über die laufende Saison hinaus in den schwarz-weißen Farben auflaufen. von ETB SW Essen / Axel Schulten · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Robin Urban bleibt in Essen beim ETB. – Foto: ETB SW Essen / Axel Schulten

Der ETB Schwarz-Weiß Essen ist sehr froh, dass Abwehrroutinier Robin Urban seinen Vertrag am Uhlenkrug verlängert hat. Der 32-jährige Verteidiger stieß im September 2024 zu den Schwarz-Weißen und ist seitdem absoluter Stammspieler in der ETB-Abwehr. Er hat in seiner Vita unter anderem ein Zweitligaspiel (für Fortuna Düsseldorf), sieben Drittligapartien und 170 Einsätze in der Regionalliga stehen. Verletzungsbedingt kam Robin Urban in dieser Spielzeit bisher „nur“ auf 19 Meisterschaftsspiele. Er ist im gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst tätig und stolzer Vater vom 20 Monate alten Sohn Paul.

Das sagt Robin Urban selbst zur Verlängerung Robin Urban zu seiner Vertragsverlängerung bei den Schwarz-Weißen: „Ich fühle mich sehr wohl beim ETB und habe einfach Bock noch weiter zu zocken. Die Verantwortlichen am Uhlenkrug haben mir das Gefühl gegeben, dass sie mich wertschätzen und ich ein wichtiger Teil der Mannschaft bin. Dementsprechend spüren wir gegenseitig das Vertrauen. Ich will im nächsten Jahr auf jeden Fall eine bessere Saison mit dem ETB spielen. Ich denke, dass wir dann den Vorteil haben, im Kern zusammenzubleiben, uns bereits kennen und nicht mehr groß eingewöhnen müssen. Wenn wir uns jetzt noch punktuell verstärken, denke ich, dass wir in der kommenden Spielzeit eine gute Rolle spielen werden. Ich möchte weiterhin Bestandteil dieses Projekts sein. Ich habe einfach Lust noch ein Jahr weiterzumachen, und meine Familie, die bei jedem Spiel dabei ist, fühlt sich hier auch sehr wohl. Das ist auch ein wichtiger Punkt.“