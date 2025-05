Robin Ungerath: Die schier unendliche Leidenszeit ist vorbei

Die meisten hatten ihn wohl kaum noch auf dem Schirm, aber er hat sich zurückgekämpft: Robin Ungerath geht nach neunmonatiger Pause wieder für den TSV 1880 Wasserburg in der Landesliga Südost auf Torejagd - und wie: In vier Einsätzen seit Anfang April sind ihm schon wieder zwei Treffer gelungen. Mit FuPa hat der 26-Jährige über seine schier unendliche Leidenszeit gesprochen.

Nicht viel deutete vergangenen Sommer darauf hin, dass Robin Ungerath seine Laufbahn wird fortsetzen können. Der Stürmer, dessen Stern in der Hinrunde 2021/22 beim SV Wacker Burghausen aufgegangen war, musste sich der vierten Knieoperation unterziehen. "Die letzten zweieinhalb Jahre war ich eigentlich immer verletzt", blickt er auf eine fußballerisch schwere Zeit zurück. Diese scheint aber nun endlich vorbei zu sein: "Ich habe keinerlei Beschwerden mehr. Beide Knie fühlen sich fast gleich an, ich kenne kaum einen Unterschied. So ein gutes Gefühl hatte ich die vergangenen drei Jahre nicht mehr", jubelt Ungerath.



Nach der letzten Operation im vergangenen Sommer nahm sich Ungerath komplett selber raus. Auf Sicht kein Fußball, kein selbst erzeugter Druck, auf den Platz zurückkehren zu müssen. "Ich hab gesagt: Ein halbes Jahr bin ich jetzt einfach mal raus. Ich haben im Anschluss ein ausgedehntes Aufbautraining absolviert, was im Nachhinein der goldene Weg war." Dabei war gar nicht sicher, ob er nochmal auf den Rasen zurückkehrt. "Die Überlegung war da, es vielleicht ganz sein zu lassen, weil ich auch beruflich viel zu tun habe. Aber dann war ich einmal im Training, und schon war ich wieder angefixt", lacht er.



Endlich kann er nun wieder ohne Schmerzen Fußball spielen. Seinen Profitraum musste er zwar begraben. Auch aus Verletzungsgründen konnten er beim damaligen österreichischen Bundesligisten SV Guntamatic Ried nicht wie erhofft durchstarten. Seinen Frieden hat er damit gemacht und sich längst auf andere Sachen konzentriert. Beruflich hat er den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und ist daher gut beschäftigt. "Ich will weiterhin Fußballspielen, aber es muss halt auch im Einklang mit dem Job stehen. Erste Gespräche mit Wasserburg laufen, wie es weitergeht", verrät Robin Ungerath abschließend.