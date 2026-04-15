Robin Schumpp: Heimatstolz, Hattrick-Gala und ein großer Traum

Die Nachricht von der Wahl zum FuPa-Spieler der Woche in Württemberg erreichte den Angreifer völlig unvorbereitet, was die emotionale Bedeutung dieses Titels nur unterstreicht. „Danke! Um ehrlich zu sein, wusste ich nicht mal, dass es einen FuPa-Spieler der Woche gibt; mein Vater hat mir mal davon erzählt“, gesteht Schumpp. In einer Zeit der totalen digitalen Vernetzung pflegt er eine beinahe nostalgische, innige Verbindung zu seiner sportlichen Berichterstattung: „Außer den Spielberichten im Schwabo – die mir wöchentlich von meinem Vater und meiner Schwester geschickt werden – schaue ich selbst nicht alles nach.“

Drei Tore beigesteuert, den Gegner fast im Alleingang bezwungen – und doch bleibt der 31-Jährige in der Wahl seiner Mittel bescheiden, solange das Herzblut stimmt. Auf die Frage nach seinem Lieblingstor antwortet er pragmatisch, aber mit einem Funken für die Ästhetik des Spiels: „Eigentlich ist es mir egal wie, aber ein schönes Freistoßtor hat dann noch mal einen anderen Flair.“ Diese Vorliebe für den besonderen Moment passt zu seinen bevorzugten Rollen auf dem Feld. „Da muss ich zwei Positionen nennen“, sagt er, „ich spiele gerne auf der Neun, aber spiele auch gerne als hängende Spitze, was ich wahrscheinlich auch die meiste Zeit gespielt habe.“

Der Weg zum triumphalen 4:0 gegen den TSV Frommern war geprägt von Geduld und dem unerschütterlichen Glauben an die eigene Stärke. Schumpp blickt mit Stolz auf die moralische Leistung seiner Truppe zurück. „Ganz so einfach war es anfangs nicht, aber wir sind geduldig geblieben und haben weiter unsere Angriffe nach vorne gespielt“, analysiert er die Anfangsphase der Partie. Der emotionale Wendepunkt folgte kurz nach dem Seitenwechsel: „Mit dem 1:0 und dem direkten 2:0 nach der Halbzeit ist der Knoten im Spiel dann auch ein bisschen geplatzt. So haben wir weiter unsere Möglichkeiten bekommen und dann auch in der Höhe verdient mit 4:0 gewonnen.“

Die SGM als unzerbrechliches Familiengefüge

Was die SGM Deißlingen/Lauffen so einzigartig macht, ist für Schumpp die tiefe menschliche Wärme, die den gesamten Verein durchdringt. Es ist die pure Romantik des Vereins, die gelebt wird. „Dass alles sehr familiär und freundschaftlich ist. Ob in der Vereinsführung oder auf dem Platz – das spiegelt sich meiner Meinung nach über den gesamten Verein wider. Die Fans natürlich nicht ausgeschlossen“, beschreibt er die besondere Atmosphäre. Für ihn ist es ein Privileg, das man mit Geld nicht kaufen kann: „Es macht deutlich mehr Spaß, mit deinen langjährigen Kumpels aus deiner Heimat zu spielen, als wenn jedes Jahr fünf bis sechs Leute immer wieder kommen und gehen. Wenn man schaut, sind bei uns im Kader aktuell zwei auswärtige Spieler, der Rest kommt aus Deißlingen oder aus Lauffen.“

Im Geiste des großen Toni Kroos

In einer Mannschaft, die so eng zusammengeschweißt ist wie die seine, verbietet es Schumpps Loyalität, einzelne Kameraden hervorzuheben. „Im Team wäre es, glaube ich, nicht gerecht, einen Spieler hervorzuheben. Da müsste ich schon fast alle nehmen“, erklärt er respektvoll. Seine Augen leuchten jedoch, wenn die Sprache auf die Weltbühne kommt. „Mein Lieblingsspieler bei den Profis hat leider seine Schuhe an den Nagel gehängt und aktuell kommt an ihn für mich auch so schnell keiner ran: Toni Kroos!“ Es ist die Ruhe und Übersicht des Weltmeisters, die Schumpp bewundert und die er auch selbst auf den Platz bringen möchte.

Die Sehnsucht nach der Landesliga

Trotz seiner 31 Jahre, wegen derer er sich im Training oft necken lassen muss, brennt das Feuer in Schumpp heller denn je. Er ist der Anführer des Tabellenführers und hat eine klare Mission. „Jede Woche versuchen, den ersten Platz zu bestätigen, das nächste Spiel zu gewinnen – und dann schauen wir, was am Ende der Saison rauskommt“, gibt er die Marschroute vor. Doch hinter der Sachlichkeit verbirgt sich ein großer Traum: „Da ich nicht mehr der Jüngste bin – zumindest sagt man mir das im Training immer – hoffe ich, dass ich körperlich noch einige Jahre auf dem Niveau mithalten kann. Aktuell spiele ich noch zu gerne Fußball und würde gerne noch mal in der Landesliga spielen.“

Beständigkeit im Beruf und privates Glück

Robin Schumpp ist ein Mann der Treue – auf dem Platz wie im Berufsleben. Seit 15 Jahren arbeitet er bei Karl-Storz in Tuttlingen als Chirurgiemechaniker, wo er in diesem September sein großes Jubiläum feiert. Doch die wichtigste Stütze in seinem Leben ist seine Ehefrau, der er diesen Erfolg widmet. In seiner Freizeit verbringt er am liebsten „Zeit mit meiner Frau, denn sie muss zeitlich einiges zurückstecken.“ Wenn er nicht gerade Chirurgiemechanik betreibt oder Tore schießt, findet man ihn im Fitnessstudio oder bei Familie und Freunden. Es ist dieses bodenständige, ehrliche Leben, das Schumpp zu dem Spieler macht, der er heute ist: Ein Vorbild an Beständigkeit und Leidenschaft.