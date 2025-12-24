Robin Schoofs: „Der Schuh drückt bei uns schon immer vorne“

Schoofs: "Ich freue mich darauf, ein bisschen runterkommen. Fußball mal ganz bewusst auf Seite zu legen, auch wenn er sehr wichtig und prägnant ist in meinem Leben. Wenn‘s wieder losgeht, will ich mit voller Energie durchstarten, und freue ich mich darauf. Jetzt aber gehört die fußballfreie Zeit vermehrt Familie und Freunden."

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: