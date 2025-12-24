Robin Schoofs: „Der Schuh drückt bei uns schon immer vorne“

Herr Schoofs, nach dem 2:1-Sieg im Kellerduell gegen den SV Biemenhorst stand die Weihnachtsfeier an. Wie war’s?
Der SV Sonsbeck spielt nach dem Wiederaufstieg seine vierte Saison in der Oberliga Niederrhein und beendete die Hinrunde mit 21 Punkten auf Tabellenplatz 14. Mit Blick auf das Ziel Klassenerhalt liegt die Mannschaft auf Kurs. Im Sommer 2023 ließ Trainer Heinrich Losing einen neuen Kapitän wählen: Nachfolger von Torhüter Tim Weichelt wurde mit Robin Schoofs ein Sonsbecker Eigengewächs. Der 29-jährige Innenverteidiger bildet mit Philipp Elspaß, Jannis Pütz, Sebastian Leurs und Tobias Meier den Mannschaftsrat. Schoofs zieht kurz vor Weihnachten eine Hinrunden-Bilanz und gibt persönliche Einblicke.
Robin Schoofs: "Die Feier war wieder hervorragend organisiert. Niklas Binn ist da federführend, diesmal mit Klaus Keisers und Luca Janßen. Es gab ein Quiz ,Mein Neuzugang kann‘ nach dem Vorbild der TV-Spielshow ,Mein Mann kann‘. So lernten wir unsere Neuzugänge noch besser kennen. Ich war zwischen ein und zwei Uhr zu Hause. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste, und der Tag war mit dem Spiel sehr lang."
Reichen 21 Punkte nach 17 Spielen, um mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu gehen?
Schoofs: "Wir wissen, wo wir herkommen. Anfangs haben wir super viele Punkte geholt, die Euphorie war groß. Danach sind wir lange nicht vom Fleck gekommen und hätten uns vier bis sechs Punkte mehr gewünscht – gerade gegen Dingden und Kleve. Am Ende stehen wir aber über dem Strich. Für die Rückrunde müssen wir uns klar machen, dass wir eine Phase mit vielen Niederlagen nicht wiederholen dürfen. Ganz unzufrieden sind wir nicht."
Am siebten Spieltag war der SVS Tabellenzweiter, später ging‘s deutlich nach unten. Wie erklären Sie sich diese Achterbahnfahrt?
Schoofs: "In den ersten Spielen hatten wir auch Spielglück, später weniger. Der entscheidende Faktor war aber das große Verletzungspech. Viele muskuläre Sachen, dazu beruflich bedingte Ausfälle. Das konnten wir irgendwann nicht mehr kompensieren."
Der Verein gibt stets das Ziel Klassenerhalt aus. Ist das im vierten Oberliga-Jahr nicht tiefgestapelt?
Schoofs: "Wir haben darüber gesprochen. Manche Spieler streben nach ambitionierteren Zielen, andere sind vorsichtiger. Verletzungen und Job können schnell einen Strich durch die Rechnung machen. Die Liga besteht aus sehr guten Mannschaften, keiner gibt sich auf. Gegen Biemenhorst haben zuletzt zwei Standards entschieden. Kleinigkeiten machen den Unterschied. Das Ziel Klassenerhalt passt erst mal."
Auffällig ist das drittschlechteste Torverhältnis. Wo liegen die Ursachen?
Schoofs: "Der Schuh drückt bei uns schon immer vorne. Das liegt aber nicht an der Qualität unserer Stürmer. Wir arbeiten als Mannschaft viel gemeinsam gegen den Ball, das hat uns Heinrich so eingetrichtert, da müssen auch die Stürmer enorme Laufarbeit verrichten. Ich wünsche mir, dass sie sich für ihren Fleiß noch mehr belohnen. Dafür muss der letzte Pass besser kommen, dann treffen sie öfter."
Trainer Heinrich Losing und Sportchef Heiner Gesthüsen sprachen davon, wie sehr die Mannschaft in dieser Saison durch Verletzungen ausgebremst wurde. Wie spürbar ist das auf dem Platz?
Schoofs: "Sehr. Nehmen wir Klaus Keisers oder Philipp Elspaß. Wir haben viele Spiele zusammengespielt und wissen genau, was der andere macht. Fehlen solche Spieler, fehlen Automatismen. Ersatzspieler sind nicht schlechter, aber man muss sich aneinander gewöhnen. Training kann die gemeinsame Erfahrung aus Spielen nicht ersetzen."
Sie selbst fehlten wegen einer Oberschenkelverletzung. Sind Sie wieder komplett fit?
Schoofs: "Ich hatte einen Muskelfaserriss mit Einblutung. Wenn ich verletzt war, dann immer am hinteren Oberschenkel. Da darf man nicht zu früh anfangen. Zuletzt habe ich noch mit Bandage gespielt, das war für den Kopf ganz gut. Ich kenne die Verletzung und kann damit umgehen. Jetzt klappt es seit ein paar Spielen wieder gut."
In St. Tönis unterlief Ihnen vor dem 0:2 ein Fehler. Die Mitspieler hätten noch klären können – oder? Wie gehen Sie mit solchen Szenen um?
Schoofs: "Nach einem Einwurf kommt der Ball nahe der Mittellinie blöd runter, ich treffe ihn nicht richtig. Den Ball musst du treffen. Mir tut es gut, den Fehler bei mir zu sehen. Denn wenn ich den Ball treffe, brennt in der Szene nichts an und keiner muss mehr eingreifen."
Was erwarten Trainer, Mitspieler und Umfeld von Ihnen als Kapitän?
Schoofs: "Ich habe keine extra Aufgaben bekommen. Aber ich wohne hier, habe mein ganzes Leben in Sonsbeck gespielt und eine andere Bindung zu den Leuten. Man wird angesprochen, beim Einkaufen oder unterwegs. Der Austausch ist herzlich. Manchmal will ich nach Hause, oder muss zur Arbeit. Aber ich versuche, mir die Zeit zu nehmen."
Wie schwer ist es nach Niederlagen, Ruhe und Spannung zugleich zu bewahren?
Schoofs: "Heinrich und Heiner sind sehr klar, nehmen sehr bewusst Dinge wahr und werden nicht nervös. Der Ton wird ruppiger, es wird nicht mehr über alles hinweggesehen. Wenn einer einen Fehlpass spielt oder Fleppe zieht, wird mal deutlicher was gesagt. Ein ganz normaler Prozess. Es funktioniert gut, dass wir uns gemeinsam rauskämpfen. Die Spannung verlieren wir nicht."
Der SV Sonsbeck versteht sich als Ausbildungsverein und geht finanziell keine Risiken ein. Tragen Sie diese Philosophie mit?
Schoofs: "Zu hundert Prozent. Viele von uns sind mit dem Verein großgeworden."
Wie wichtig ist die Kontinuität auf der Trainerposition?
Schoofs: "Super wichtig. Die Kombination aus Heinrich, Heiner und Klubschef Marc Lemkens ist Gold wert für den SV Sonsbeck. Von der Entwicklung von Spielern aus dem eigenen Nachwuchs, von denen es einige gibt, bis zu der Verpflichtung entwicklungsfähiger Spieler aus anderen Klubs wie Lorik Rama. Das ist ein ganz feiner Kerl, dazu fußballerisch stark. Wenn er mal eine ganze Vorbereitung mitmachen kann, sieht es mit Klaus, Niklas und ihm vorne sehr gut aus."
Auch infrastrukturell wurde etwas entwickelt?
Schoofs: "Ja! Wenn ich mal aufhöre mit Fußball, woran ich jetzt aber noch nicht denke, werden alle gemeinsam für den Verein ganz viel geschaffen haben: Anzeigetafel, Kabine, ein besserer Trainingsplatz, Mähroboter. Das wird Generationen überdauern. Das mit voranzutreiben, macht Laune."
Gab es nie Wechselgedanken, und gilt für Sie eher das Motto: Für immer SVS?
Schoofs: "Vor ein paar Jahren habe ich darüber nachgedacht, ob ich noch etwas anderes sehen will. Da wurde mir klar, wie verwurzelt ich hier bin. Irgendwann will ich meine Karriere hier beenden. Meine Frau ist wie ich aus Sonsbeck, wir haben dieses Jahr geheiratet und ein Haus gekauft. Unsere Familien sind hier. Es passt einfach. Darüber hinaus feiert nächstes Jahr die ,BS360 Fußballschule‘ in Sonsbeck Premiere."
Wie kam’s dazu, dass Sie mit einem Mitspieler eine Fußballschule aufmachen?
Schoofs: "Niklas und ich hatten diese Idee, haben zunächst locker darüber gesprochen. Aufgrund meines beruflichen Hintergrunds als Controller ist unternehmerisches Wissen vorhanden. Niklas bringt als angehender Lehrer die pädagogische Komponente ein. Wir haben ein Konzept für Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren runtergeschrieben, Werte definiert, dem Ganzen einen Namen gegeben und mit dem SVS gesprochen, wo wir auf offene Ohren stießen. Es hat sich entwickelt, und mittlerweile sind die ersten zehn Anmeldungen fürs Ostercamp im Willy-Lemkens-Sportpark da."
Zu Ostern ist die halbe Rückrunde vorbei. Was muss die Mannschaft ändern, damit sie nicht nur knapp vor den Abstiegsplätzen bleibt, sondern früher Planungssicherheit herrscht?
Schoofs: "Wir brauchen mehr Kontinuität. Wenn wir führen, müssen wir das zweite oder dritte Tor machen, kaltschnäuziger und abgezockter werden. Spiele ,töten‘, wie man sagt. Dann bekommen wir mehr Ruhe rein."
Worauf freuen Sie sich in der Winterpause am meisten?
Schoofs: "Ich freue mich darauf, ein bisschen runterkommen. Fußball mal ganz bewusst auf Seite zu legen, auch wenn er sehr wichtig und prägnant ist in meinem Leben. Wenn‘s wieder losgeht, will ich mit voller Energie durchstarten, und freue ich mich darauf. Jetzt aber gehört die fußballfreie Zeit vermehrt Familie und Freunden."
