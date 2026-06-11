Robin Römer wird Co-Trainer der SG Laufenselden Der Top-Torjäger des TuS Kemel wechselt zur Saison 26/27 in die Kreisoberliga +++ Bei der SGL möchte er als rechte Hand von Coach Stefan Kopf wieder angreifen von Erik Bechtold · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Robin Römer im Trikot vom TuS Kemel - das wird es in der kommenden Saison vorerst nicht mehr geben. Denn Römer wechselt im Sommer zur SG Laufenselden. – Foto: Marcel Faust (Archiv)

Kemel. Die Planung für die kommende Saison fängt mit einem Dämpfer für den TuS Kemel an. Der Verein wird vor die Aufgabe gestellt, die Saison 26/27 ohne seinen Top-Torjäger zu planen. Robin Römer, der als Mittelfeldspieler in der vergangenen Kreisliga A-Saison auf überragende 18 Tore in 16 Einsätzen für den TuS kommt, wechselt zur SG Laufenselden. Beim Überraschungs-Fünften der abgelaufenen Saison wird Römer als Co-Spielertrainer einsteigen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Der 29-Jährige ist in Laufenselden ein bekanntes Gesicht. Denn er hat bereits in seiner Jugend für den Verein gespielt. Somit hat er auch viele Bekannte vor Ort, zu denen auch der Chefcoach der SG, Stefan Kopf, zählt. Römer erwähnt, dass der gute Kontakt zu Trainer Kopf einer der Gründe für seinen Wechsel gewesen sei.

In der abgelaufenen Saison verletzte sich der torgefährliche Mittelfeldspieler im Spiel gegen Johannisberg unglücklich am Sprunggelenk und brach die Saison nach 16 Spielen ab. Genesungswünsche gab es dabei direkt vom Laufenseldener Trainer, wodurch der enge Kontakt zu Kopf wieder auflebte. Und letztlich dazu führte, dass Römer sich im Sommer der SGL anschließen wird. Klare Vorstellung für die Zukunft