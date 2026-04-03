Robin Penski erlöst den SV Heimstetten mit spätem Siegtor

– Foto: Alexander Ferazin

Der 18-Jährige trifft in der 89. Minute gegen Türkgücü München. Zuvor vergab der SVH drei Hundertprozentige in der zweiten Halbzeit.

Doch nun rinnt ihrer Elf die Zeit davon – bis Robin Penski in der 89. Minute vom Strafraumeck aufs gegnerische Gehäuse zusteuert. Der Youngster beim SVH ist erst 18 Jahre alt und bisher in der Bayernliga bloß auf einige Kurzeinsätze gekommen. Doch in dieser Situation setzt er die Kugel wie ein abgezockter Routinier ins lange Eck und erzielt das Last-Minute-Tor zum 1:0-Endstand.

Die Nachspielzeit lugt schon ums Eck, und so langsam schwindet beim SV Heimstetten der Glaube an den Sieg. Nicht, dass die Gäste in diesem Bayernligaspiel beim Tabellenletzten Türkgücü München keine Torchancen gehabt hätten – im Gegenteil. „In der zweiten Halbzeit haben wir drei Hundertprozentige, die wir nicht reinmachen“, wird Trainerin Sarah Romert später hadern.

„Ich habe den Jungs hinterher gesagt, dass es frustrierend gewesen wäre, wenn wir das heute nicht gezogen hätten“, sagt Sarah Romert. „Denn wegen der zweiten Halbzeit war der Sieg absolut verdient.“

Dabei tut sich ihr Team gegen das heuer noch sieglose Schlusslicht in der ersten Hälfte schwer. Zwar hat Luka Arslan schon nach wenigen Minuten im Eins-gegen-Eins vor dem Keeper den Führungstreffer auf dem Fuß. Doch danach kommen die favorisierten Gäste kaum mehr durchdacht vors gegnerische Tor und zeigen eine „durchwachsene“ Leistung, moniert Sarah Romert. „Wir haben zu viele Fehlpässe und einfache Fehler gemacht.“ In der Folge kommen die Platzherren ebenfalls zu Torchancen, die sie jedoch ungenutzt lassen, sodass es mit einem 0:0 in die Kabinen geht.

Nach der Pause zeigen die stark dezimierten Heimstettner – unter anderen fehlen ihnen Lukas Riglewski, Daniel Steimel, Vitus Vochatzer und Quentin Kehl – dann ein gänzlich anderes Gesicht. „In der zweiten Hälfte haben wir das Spiel komplett bestimmt und hatten auch viele gute Aktionen in der Box“, berichtet die SVH-Trainerin. Doch zunächst können die Gäste auch beste Möglichkeiten nicht in Tore ummünzen. So setzt etwa Dominique Girtler die Kugel nach feiner Vorarbeit von René Rüther aus kurzer Distanz neben den Pfosten; wenig später scheitert der eingewechselte Felix Goebl – für den 18-Jährigen ist es der erste Einsatz in der Bayernliga – allein vor dem Gehäuse.

Und so dauert es bis zur 89. Minute, ehe Robin Penski die Gäste mit seinem späten Siegtor erlöst. „Für ihn hat es mich mega gefreut“, sagt Sarah Romert über den Treffer des Nachwuchsstürmers. „Er hat sich das durch seinen Einsatz im Training wirklich verdient.“

Durch sein zweites Saisontor beschert Robin Penski den heuer noch ungeschlagenen Heimstettnern ihren vierten Sieg im sechsten Spiel. Die Chance auf einen weiteren Dreier hat der SVH bereits am kommenden Dienstag. Dann empfängt der Club den FC Deisenhofen zum Landkreis-Derby. (ps)