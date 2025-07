Robin Morawa geht mit gemischten Gefühlen vom SV Budberg

Sein letztes Pflichtspiel für den SV Budberg absolvierte Morawa am 16. März in der Landesliga – für die letzten 13 Minuten beim umjubelten Derbysieg in Lintfort. Es war einer von 13 Kurzeinsätzen in der abgelaufenen Saison. Noch in der Vorsaison hatte er das erste Budberger Landesliga-Tor seit über einem Jahrzehnt erzielt – ein symbolischer Treffer. Doch sportlich rückte der verletzungsanfällige 33-Jährige zuletzt immer weiter ins zweite Glied.

Weil Trainer Tim Wilke für die neue Saison nicht mehr mit dem erfahrenen Angreifer plant, verbrachte Morawa die letzten knapp zwei Monate der abgelaufenen Serie bereits in der mit vielen Routiniers gespickten dritten Mannschaft in der Kreisliga B. Dort, so die ursprüngliche Idee des Vereins, sollte „Romo“, wie er von allen genannt wird, auch in der neuen Spielzeit auf dem Platz stehen.