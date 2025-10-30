Robin Menger: Nach tragischem Unfall sofort Fußball-Neustart

Taunusstein. Es gibt Geschichten, die sind zu stark für jede Schablone. Die von Robin Menger gehört dazu. Der 28-Jährige verlor im Oktober 2021 bei einem tragischen Unfall einen Teil seines linken Beins. Ein Schock für ihn und seine gesamte Familie. „Das hat die Familie damals sehr getroffen. Wir sind eine Fußball-Familie“, sagt Vater Jürgen, dessen weitere Söhne Marvin und Tim genauso dem Fußball verbunden sind. Für viele wäre Schluss gewesen. Für Robin war es der Start von etwas Neuem.