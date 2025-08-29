Robin Krauße verlässt Eintracht Braunschweig

– Foto: Roland Schäfer

Eintracht Braunschweig und Robin Krauße gehen ab sofort getrennte Wege. Nach vier Jahren an der Hamburger Straße wechselt der 31-Jährige mit sofortiger Wirkung zum SV Sandhausen in die Regionalliga Südwest. Der zentrale Mittelfeldspieler verlässt die Löwen auf eigenen Wunsch – auch aus familiären Gründen, wie es in der offiziellen Mitteilung heißt.

Krauße war im Sommer 2021 vom FC Ingolstadt zur Eintracht gekommen und entwickelte sich schnell zu einer tragenden Säule im zentralen Mittelfeld. In seiner ersten Saison war er als Stammkraft maßgeblich am direkten Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga beteiligt. Insgesamt absolvierte Krauße 126 Pflichtspiele für die Löwen, erzielte fünf Tore und bereitete zwölf weitere Treffer vor – für keinen anderen Verein stand der gebürtige Thüringer häufiger auf dem Platz. Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel würdigte Kraußes Einsatz: „Robin hat mit viel Herzblut und Leidenschaft für die Eintracht gespielt. Er war im Verein und im Umfeld sehr geschätzt und hat sich große Verdienste erworben.“ Die Entscheidung zum Wechsel sei einvernehmlich gefallen, auch vor dem Hintergrund seines im kommenden Sommer auslaufenden Vertrags und einer schwierigen Vorbereitung, in der Krauße lange nicht zur Verfügung stand.

In einer sehr persönlichen Abschiedsbotschaft wandte sich Krauße an Fans und Wegbegleiter. „Von Tag eins an habe ich diesen Verein gelebt – ob auf dem Platz, auf der Bank, auf der Tribüne oder zuhause auf dem Sofa“, schrieb er. „Meine Entscheidung ist keine gegen diesen wunderbaren Verein, sondern eine für meine Familie.“ Besonders hervor hob Krauße die Unterstützung des Vereins in schweren Zeiten: „Ich habe hier unfassbar viel Rückendeckung erfahren – in guten, aber auch in schwierigen Phasen, die weit über den Fußball hinausgingen.“