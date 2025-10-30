Robin Kersten tippt den 11.Spieltag der Berlin-Liga

+ 15 weitere

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Den 11.Spieltag tippt Robin Kersten (sportlicher Leiter) vom Dritten SC Charlottenburg

Berlin Türkspor - SSC Südwest 1947 Finde Südwest echt ordentlich! ⚽ mein Tipp: 2:2

VSG Altglienicke II - Polar Pinguin Berlin Altglienicke heimstark, auch wenn Polar gut in Schuss ist ⚽ mein Tipp: 3:0

Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - SC Charlottenburg Erhoffen uns gegen einen starken Gegner knapp durchzusetzen ⚽ mein Tipp: 1:2

VfB Fortuna Biesdorf - SFC Stern 1900

In Biesdorf ist es sehr schwer zu bestehen. Aber die Qualität setzt sich knapp durch

⚽ mein Tipp: 1:2

SV Empor Berlin - 1. FC Wilmersdorf

Leichte Vorteile Wilmersdorf

⚽ mein Tipp: 2:3

Frohnauer SC 1946 - Füchse Berlin

Derby Time. Spiel wird mit einem spannenden Unentschieden enden

⚽ mein Tipp: 2:2

Berliner SC - TSV Mariendorf 1897

Beide spielstark

⚽ mein Tipp: 1:1

SV BW Hohen Neuendorf - FSV Spandauer Kickers

Die Spandauer Qualität wird sich durchsetzen

⚽ mein Tipp: 1:3

SC Staaken - TSV Rudow Berlin

Staaken holt nen Punkt zuhause

⚽ mein Tipp: 1:1

Wer ist Robin Kersten?

