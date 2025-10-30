Robin Kersten tippt den 11.Spieltag der Berlin-Liga

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Den 11.Spieltag tippt Robin Kersten (sportlicher Leiter) vom Dritten SC Charlottenburg
Berlin Türkspor - SSC Südwest 1947
Finde Südwest echt ordentlich!
⚽ mein Tipp: 2:2
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - SC Charlottenburg
Erhoffen uns gegen einen starken Gegner knapp durchzusetzen
⚽ mein Tipp: 1:2
VSG Altglienicke II - Polar Pinguin Berlin
Altglienicke heimstark, auch wenn Polar gut in Schuss ist
⚽ mein Tipp: 3:0
VfB Fortuna Biesdorf - SFC Stern 1900
In Biesdorf ist es sehr schwer zu bestehen. Aber die Qualität setzt sich knapp durch
⚽ mein Tipp: 1:2
SV Empor Berlin - 1. FC Wilmersdorf
Leichte Vorteile Wilmersdorf
⚽ mein Tipp: 2:3
Frohnauer SC 1946 - Füchse Berlin
Derby Time. Spiel wird mit einem spannenden Unentschieden enden
⚽ mein Tipp: 2:2
Berliner SC - TSV Mariendorf 1897
Beide spielstark
⚽ mein Tipp: 1:1
SV BW Hohen Neuendorf - FSV Spandauer Kickers
Die Spandauer Qualität wird sich durchsetzen
⚽ mein Tipp: 1:3
SC Staaken - TSV Rudow Berlin
Staaken holt nen Punkt zuhause
⚽ mein Tipp: 1:1
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:
https://www.fupa.net/auth/login
Hier alles über die Berlin-Liga