Expertentipp

Robin Kersten tippt den 11.Spieltag der Berlin-Liga

Sportlicher Leiter vom SC Charlottenburg gibt eine Prognose für die höchste Spree-Klasse ab

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Den 11.Spieltag tippt Robin Kersten (sportlicher Leiter) vom Dritten SC Charlottenburg

Berlin Türkspor - SSC Südwest 1947
Finde Südwest echt ordentlich!
⚽ mein Tipp: 2:2

Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - SC Charlottenburg
Erhoffen uns gegen einen starken Gegner knapp durchzusetzen
⚽ mein Tipp: 1:2

VSG Altglienicke II - Polar Pinguin Berlin
Altglienicke heimstark, auch wenn Polar gut in Schuss ist
⚽ mein Tipp: 3:0

VfB Fortuna Biesdorf - SFC Stern 1900
In Biesdorf ist es sehr schwer zu bestehen. Aber die Qualität setzt sich knapp durch
⚽ mein Tipp: 1:2

SV Empor Berlin - 1. FC Wilmersdorf
Leichte Vorteile Wilmersdorf
⚽ mein Tipp: 2:3

Frohnauer SC 1946 - Füchse Berlin
Derby Time. Spiel wird mit einem spannenden Unentschieden enden
⚽ mein Tipp: 2:2

Berliner SC - TSV Mariendorf 1897
Beide spielstark
⚽ mein Tipp: 1:1

SV BW Hohen Neuendorf - FSV Spandauer Kickers
Die Spandauer Qualität wird sich durchsetzen
⚽ mein Tipp: 1:3

SC Staaken - TSV Rudow Berlin
Staaken holt nen Punkt zuhause
⚽ mein Tipp: 1:1

