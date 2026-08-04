Robin Heußer fällt mehrere Wochen aus

– Foto: Eibner

Schlechte Nachricht kurz vor dem Saisonstart: Mittelfeldspieler Robin Heußer hat sich im Testspiel gegen RAAL La Louvière eine Innenbandverletzung im rechten Knie zugezogen und wird Eintracht Braunschweig mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen.

„Für eine Verletzung gibt es nie einen geeigneten Zeitpunkt. Nach dem Ende der Vorbereitung und unmittelbar vor dem Saisonstart ist dieser Ausfall jedoch besonders bitter. Robin hat in den vergangenen Wochen einen sehr guten und fitten Eindruck hinterlassen und war auch am Samstag nach seiner Einwechslung ein Aktivposten. Wir wünschen ihm nun eine komplikationsfreie und schnelle Genesung und freuen uns darauf, wenn er wieder auf dem Platz stehen kann“, sagt Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.