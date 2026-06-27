Robin Gosens ist wieder Mitglied in beim FC Fortuna Elten Robin Gosens ist wieder offiziell Teil seines Heimatvereins FC Fortuna Elten 1910. Für den gebürtigen Eltener ist das eine Rückkehr zu seinen Anfängen. von RP · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Robin Gosens wird wieder Mitglied bei Fortuna Elten – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Manchmal führen die größten Wege genau dorthin zurück, wo alles begann. Robin Gosens hat auf den größten Bühnen des internationalen Fußballs gespielt. Er lief für die deutsche Nationalmannschaft auf, stand mit Inter Mailand im Finale der UEFA Champions League und begeisterte Fußballfans in ganz Europa. Doch bei all diesen Erfolgen hat er eines nie vergessen: seine Heimat.

Umso größer ist die Freude beim FC Fortuna Elten 1910, Robin Gosens wieder offiziell in der Vereinsfamilie begrüßen zu dürfen. Gemeinsam mit dem 1. Vorsitzenden Sven Jansen und dem 2. Vorsitzenden Luke Ketelaer wurde der deutsche Nationalspieler jetzt als Mitglied seines Heimatvereins aufgenommen. Für den gebürtigen Eltener schließt sich damit ein Kreis. Von 2000 bis 2007 schnürte Robin Gosens die Fußballschuhe für Fortuna Elten. Auf den Plätzen seines Heimatvereins begann die Reise eines Jungen, der später den Sprung in die internationale Fußball-Elite schaffen sollte.

Über die Niederlande führte sein Weg in die Serie A, zur deutschen Nationalmannschaft und auf die größten Fußballbühnen Europas. Unvergessen bleiben dabei nicht nur die Stationen bei Inter Mailand und der AC Florenz, sondern auch emotionale Momente im Trikot der Nationalmannschaft – etwa das begeisternde Spiel gegen Portugal während der Europameisterschaft. Dass Robin trotz all dieser Erfolge seiner Heimat und seinem Jugendverein stets verbunden geblieben ist, bedeutet dem Verein besonders viel. Mit seiner Mitgliedschaft macht er diese Verbundenheit nun sichtbar und setzt ein starkes Zeichen für die Werte, die ihn auf seinem Weg begleitet haben.