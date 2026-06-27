Robin Gosens ist wieder Mitglied beim FC Fortuna Elten

Manchmal führen die größten Wege genau dorthin zurück, wo alles begann. Robin Gosens hat auf den größten Bühnen des internationalen Fußballs gespielt. Er lief für die deutsche Nationalmannschaft auf, stand mit Inter Mailand im Finale der UEFA Champions League und begeisterte Fußballfans in ganz Europa. Doch bei all diesen Erfolgen hat er eines nie vergessen: seine Heimat.
Umso größer ist die Freude beim FC Fortuna Elten 1910, Robin Gosens wieder offiziell in der Vereinsfamilie begrüßen zu dürfen. Gemeinsam mit dem 1. Vorsitzenden Sven Jansen und dem 2. Vorsitzenden Luke Ketelaer wurde der deutsche Nationalspieler jetzt als Mitglied seines Heimatvereins aufgenommen.
Für den gebürtigen Eltener schließt sich damit ein Kreis. Von 2000 bis 2007 schnürte Robin Gosens die Fußballschuhe für Fortuna Elten. Auf den Plätzen seines Heimatvereins begann die Reise eines Jungen, der später den Sprung in die internationale Fußball-Elite schaffen sollte.
Über die Niederlande führte sein Weg in die Serie A, zur deutschen Nationalmannschaft und auf die größten Fußballbühnen Europas. Unvergessen bleiben dabei nicht nur die Stationen bei Inter Mailand und der AC Florenz, sondern auch emotionale Momente im Trikot der Nationalmannschaft – etwa das begeisternde Spiel gegen Portugal während der Europameisterschaft.
Dass Robin trotz all dieser Erfolge seiner Heimat und seinem Jugendverein stets verbunden geblieben ist, bedeutet dem Verein besonders viel. Mit seiner Mitgliedschaft macht er diese Verbundenheit nun sichtbar und setzt ein starkes Zeichen für die Werte, die ihn auf seinem Weg begleitet haben.
„Doch Robin kehrt nicht nur als Mitglied zurück. Er hat dem Verein auch seine Unterstützung zugesagt und wird Fortuna Elten künftig, wann immer es seine Zeit erlaubt, mit Rat und Tat zur Seite stehen“, schreibt der Verein. „Gerade für die vielen Kinder und Jugendlichen im Verein ist das von unschätzbarem Wert. Es zeigt, dass man die Welt bereisen, große Erfolge feiern und dennoch die eigenen Wurzeln niemals vergessen kann.“
Der 1. Vorsitzende vom Verein, Sven Jansen, erklärt: „Robin hat eine außergewöhnliche Karriere hingelegt und ist dabei immer der bodenständige Mensch geblieben, den wir hier in Elten kennengelernt haben. Dass er sich weiterhin mit seinem Heimatort und seinem Jugendverein verbunden fühlt, bedeutet uns sehr viel. Wir sind stolz, ihn wieder als Mitglied in unserer Fortuna-Familie begrüßen zu dürfen.“
Auch der 2. Vorsitzende Luke Ketelaer freut sich über die Rückkehr: „Robin hat mich und viele Spieler unserer Seniorenmannschaften bereits in der Jugend trainiert. Deshalb haben wir seinen Weg und seine außergewöhnliche Karriere immer mit großer Begeisterung verfolgt. Besonders beeindruckt hat uns dabei auch, wie viel er neben dem Platz für den Fußball und junge Menschen tut. Umso mehr freut es mich, ihn heute wieder als Mitglied bei Fortuna Elten begrüßen zu dürfen.“
Die Entfernung zwischen Florenz und Elten mag auf der Landkarte groß erscheinen. An Tagen wie diesen wird jedoch deutlich, dass Heimat keine Frage von Kilometern ist. Manche Verbindungen bleiben bestehen – unabhängig davon, wohin das Leben einen führt.
Die Fortunen schreiben: „Für Robin Gosens bleibt Fortuna Elten ein wichtiger Teil seiner Geschichte. Und für Fortuna Elten ist Robin längst ein Teil der eigenen Vereinsgeschichte. Heute wächst zusammen, was nie wirklich getrennt war. Willkommen zurück bei Fortuna, Robin. Willkommen zu Hause. Forza Fortuna!“