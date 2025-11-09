Robin Butscher rettet SGM T/A einen Punkt

Aufgrund zahlreicher Ausfälle im Gesamtkader musste unser „Zweite“ erstmals selber das Flexmodell (9 vs 9) wählen und kam trotz einer Zwei-Tore-Führung erst in der Nachspielzeit zumindest noch zu einem Punkt. Im ersten Durchgang lag man nach einem Tor von David Villinger und einem Eigentor bereits mit 0:2 in Front, ehe man noch vor der Pause zwei Gegentore schlucken musste. David Villinger brachte Anfang der zweiten Hälfte sein Team wieder mit 2:3 in Front und man hatte sogar Chancen zum 2:4. Doch stattdessen glichen Die Hausherren zum 3:3 aus. Wenig später fabrizierte man dann auch noch völlig unbedrängt ein Eigentor. Doch Robin Butscher gelang mit einem sehenswerten Schuss in der Nachspielzeit wenigstens noch der 4:4 Ausgleich.